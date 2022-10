Nord-Koreansk missil over Japansk territorium

Natt til tirsdag meldte Reuters at Nord-Korea fyrte av et missil østover. Rakettalarmen gikk i Japan.

Straks etter ba japanske myndighetene innbyggerne om å gå i dekning. Det er første gang innbyggerne er sendt i tilfluktsrom siden 2017, skriver Japan Times. Tog nord i Japan stoppet også opp.

Sør-Koreas forsvarsdepartement bekreftet at Nord-Korea har avfyrt missil østover, og at missilet så ut til å legge kursen mot Japan. Der skal varselsystemet ha gått av for Izu-øyene, Hokkaido og Aomori.

VARSLET INNBYGGERE: Her viser en TV-skjerm teksten «Rakett fløy over. Rakett fløy over». Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Klokken 00.44 natt til tirsdag melder Reuters at missilet ser ut til å ha fløyet over og forbi Japans territorium.

Hendelsen har utløst kraftige reaksjoner. Timer etter hendelsen opplyste Sør-Korea at de ikke har lykkes med å få kontakt med Nord-Korea på en «hotline» som er opprettet til krisekommunikasjon.

Japan: – Barbarisk

Japanske myndigheter reagerte kraftig. I en pressekonferanse klokken 01.15 norsk tid fordømte de Nord-Korea på det sterkeste. De kaller handlingen for barbarisk.

– Nord-Koreas gjentatte handlinger er en alvorlig utfordring av den internasjonale freden, sier talsmann for den japanske regjeringen Hiokazu Matsuno.

Japan varsler et møte i den nasjonale sikkerhetskomiteen. Ifølge Matsuno vil de arbeide tett med FNs sikkerhetsråd og med sine allierte USA og Sør-Korea i fortsettelsen.

– Japan utelukker ikke noe verktøy, inkludert evnen til motangrep. Japan vil styrke forsvaret sitt i møte med de gjentatte rakettoppskytningene fra Nord-Korea sa forsvarsminister Yaskazu Hamada ifølge Reuters.

KRISEMØTE: Japans statsminister Fumio Kishida ankommer kontoret sitt tirsdag 4. oktober etter at Nord-Korea avfyrte missilet over Japan. Foto: Kyodo News via AP / NTB

Sør-Korea: Lover resolutt respons

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol advarte natt til tirsdag om at landet vil iverksette en "resolutt respons" etter Nord-Koreas missil passerte over japansk territorium, melder Yonhap nyhetsbyrå.

Dette er femte gang på en uke at Nord-Korea avfyrte en slik rakett, ifølge Japan Times. Samtlige har landet i havområdet utenfor Japans økonomiske sone. Ifølge Nord-Korea har flere av missilene vært «hypersoniske».

Denne gangen skal missilet ha nådd en høyde på 970 km og landet i havet etter 4500 kilometer, melder Reuters. Det skal dreie seg om en ballistisk mellomdistanserakett som ble avfyrt fra provinsen Jagang i Nord-Korea.

Yoon sier Nord-Koreas provokasjon bare vil styrke deres allianse med USA og Japan.

Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd fordømte missiltesten natt til tirsdag.

Forbereder atomvåpentest

De omfattende missil-testene bidrar til å utvikle våpenteknologien og kunnskapen, samtidig som det er et kraftig signal til andre land. FNs sikkerhetsråd har fordømt Nord-Koreas atomvåpen- og rakettutskytingsprogram. Landet er ilagt en rekke sanksjoner.

Normalt har Nord-Koreas testing blitt gjennomført i en svært høy bane, og nedslaget har ikke vært langt fra oppskytingsstedet. På den måten har de unngått å sende missiler over nabolandene. Denne formen for testing er mer realistisk for å se hvordan en missil de skyter ut i et reelt scenario reagerer, forklarer Ankit Panda fra det USA-baserte Carnegie fredsinstitutt til Reuters.

Nord-Korea har forberedt en atomvåpen test. Den skal tilsynelatende finne sted en gang mellom kongressen i Kinas kommunistparti denne måneden og USAs mellomvalg i november.