Nødmelding fra båt – ni personer havnet i sjøen

Ni personer er hentet opp av sjøen i en redningsaksjon. De mottar helsehjelp på stedet, opplyser politiet til TV 2.

– Flere av dem er nedkjølt, utover det har jeg ikke detaljkunnskap. De som er ekstra nedkjølt blir fraktet til sykehus, forteller operasjonsleder Leif Arne Mork i politiet til TV 2.

Ingen av de ni skal være alvorlig skadet.



– Noen tas med til sykehus i Molde for undersøkelser, resten tas mot i et mottak på stedet, sier Owe Frøland i HRS ifølge NTB. Han sier det var en arbeidsbåt fra et verft som fikk problemer.

En båt sendte ut nødmelding fra Tomrefjorden i Møre og Romsdal. Det skal klokken 19.30 ikke være flere personer i vannet.

Sunnmørsposten omtalte saken først.

Det er uklart hva som skal ha skjedd i forkant av personene skal ha havnet i vannet.

– Vi bistår HRS i forbindelse med melding om en båt som har forlist i fjorden. Det er ressurser på stedet som når tar hånd om folk som er i sjøen, skriver politiet på Twitter ved 19.10-tiden.

– Vi er involvert i det på landsiden. Hovedredningssentralen (HRS) har ansvaret for aksjonen og drifter det. Det er HRS som gir informasjon på dette, sa operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2 rundt 20 minutter tidligere.

To helikoptre, flere båter og politiet har rykket ut til Tomrefjord etter nødmeldingen.

Data fra MarineTraffic og FlightRadar viser at både luftambulanse og en redningsbåt har beveget seg rundt et sted like øst for munningen på Tomrefjorden.

UTRYKNING: En luftambulanse sirkler over et område mellom Tomrefjord og Vestnes, viser data fra FlightRadar. Foto: Skjermbilde, FlightRadar

– Foreløpig vet vi svært lite, men en båt som har fraktet folk, har fått vansker, og ni personer skal være i sjøen. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, sa redningsleder Erik Willasssen ved HRS Sør-Norge til avisen ved 18.40-tiden.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Hovedredningssentralen, men har så langt ikke lyktes.