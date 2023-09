Art. 3. P.1. IV Genèvekonvensjonane, 12.08.1949:



«Kvinner skal særleg beskyttast mot eitkvart angrep mot deira ære, og særleg mot valdtekt (...).»

Halinas historie

Det er ikkje alle offera som orkar å fortelje.

Men ukrainske Halina vil at omverda skal få vite.



24. februar 2022: Russiske styrker dundrar inn i Ukraina og okkuperer store område. Blant dei heimstaden til Halina, nord for hovudstaden Kyiv.

– Så kom eksplosjonane. Bomber. Fly. Det var skummelt. Vi var i villreie og visste ikkje kva vi skulle gjere, fortel Halina.

Det tok ikkje lang tid før russiske soldatar stod på døra hennar.

Ho blei livredd.

– Kvar gang dei kom, gjekk eg ned på kne og sa:

«Ikkje drep meg. Ikkje drep meg, ver så snill.»

Ute i gatene raste terroren. Halina gøymde seg heime. Aleine.



Så kom russarane tilbake.

Blei trua med drap

Halina fortel at soldatane var unge, 20-25 år. To av dei hoppa lett over gjerdet, begge var væpna. Han eine blei ståande ved gjerdet, mens han andre kom inn i huset.

– Han begynte med ein gang å rope til meg: «Ta av deg kleda!» Eg begynte å gråte. «Kvifor? Ikkje gjer dette. Ikkje gjer dette. Eg er ei eldre kvinne. Ikkje gjer dette.»

Men den russiske soldaten berre brølte tilbake:

«Gjer som eg seier, elles blir det verre. Eg drep deg!»

TRYGLET: Halina vil at omverda skal få vita kva ho vart utsett for. Foto: VRT/Journeyman

Halina snakkar vidare mens tårene trillar. Ho blir intervjua av den belgiske kanalen VRT, saman med ein representant for ei støttegruppe for ofre for seksuell vald.

– Eg tok av meg kleda mens eg gret, fortel Halina, og forklarer at ho hadde mange lag med kle på fordi det var minusgrader ute.

Til slutt stod ho igjen i undertøyet.

– Han reiv av meg undertøyet. Han stakk meg med våpenet sitt overalt på kroppen, også mellom beina.

Halina hikstar lågt og ristar på hovudet før ho held fram:

– Det var ein sofa der. Han kasta meg ned på den …

Definisjon på seksuelle overgrep Eit overgrep vil seie at eit menneske krenker eit anna menneske sine rettar. Alle seksuelle handlingar utført mot nokon som ikkje gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og der handlinga medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller anna oppleving av krenking, blir definert som seksuelt overgrep. Kjelde: Landsforeininga mot seksuelle overgrep

Jaktar på sanninga

Ingen veit kor mange som er ofre for seksuelle overgrep under Ukraina-krigen. Mellom anna fordi mange ikkje orkar å melde frå. Men granskingar teiknar eit rystande bilete.

– Viss ein går inn i rapportane våre, vil ein sjå at det dreier seg om et betydeleg tal saker, seier Erik Møse. Han leiar FN sin uavhengige undersøkingskommisjon for Ukraina.

Møse har lang fartstid som dommar, både i internasjonale tribunal og i Høgsterett. I mars 2022 fekk han i oppgåve av FN å leie Ukraina-kommisjonen.

HØGSTERETT: Erik Møse i Høgsterett i 2010. Her avgir retten dom i ei krigsforbrytarsak frå det tidlegare Jugoslavia. Foto: Aleksander Andersen / NTB

– Formålet er å finne ut i kva utstrekning det føregår krigsbrotsverk og andre krenkingar av internasjonale reglar i Ukraina, seier Møse.

Han er nyleg komen heim frå nok eit besøk i dei krigsramma områda.

– Vi har funne ein del døme på valdtekt og andre former for seksuell vald. Dette har skjedd både i forbindelse med husundersøkingar og kontrollar på grensestasjonar, forklarer Møse.



Han legg til at mange som har blitt tatt til fange av russiske styrkar, også har blitt utsett for seksuelle overgrep.

Allereie i fjor haust slo FN sin spesialrepresentant fast at Russland brukte valdtekt og seksuell vald som ein del av deira militære strategi.

Russland har nekta for alle slike skuldingar, på same måte som dei konsekvent avviser alle skuldingar for krigsbrotsverk.

Store mørketal

Så langt er det innleia etterforsking i 231 saker om seksuell vald utført av russiske soldatar. Det opplyser Riksadvokaten i Ukraina til TV 2 i ein e-post.

Til no er 35 russiske borgarar tiltalte, og to er dømde til 10 og 12 år i fengsel in absentia, ifølge Riksadvokaten.

I UKRAINA: Erik Møse (t.v.) og resten av kommisjonen i Ukraina. Foto: FN

Men både ukrainske styremakter og Møse understrekar at mørketala for seksuelle overgrep er store. Ein ukrainsk etat som hjelper ofre for seksuelle overgrep, anslår at 78 prosent av offera ikkje tar kontakt med politiet. Det skriv avisa Kyiv Post.

– Å vere utsett for seksuelle krenkingar er ei forferdeleg påkjenning. Det gjeld både psykisk og fysisk, men det er også skamma, etterverknadane, seier Møse.

TORTUR: I dei frigjorde områda, kjem sanninga for ein dag. Dette er torturceller i Izium. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Photo / NTB

– Det kan vere at ein ikkje tør å fortelje dette til familien. Og viss det blir funne ut, kan det gjere at familien går i oppløysing. Kanskje må ein flytte frå landsbyen.

FN-kommisjonen har levert omfattande rapportar om sine funn.

Det yngste valdtektsofferet kommisjonen fortel om, er fire år. Både mora og faren hennar blei også valdtekne.



– Vi har døme på at våre ofre er personar frå 4 til 83 år.

– Kva tenker du då?

– Eg tenker at det er vanskeleg å forstå.

107.000 krigsbrotsverk

Dei fleste offera er kvinner, men også menn blir utsett for seksuell vald.

– Kor omfattande det er, er noko vår pågåande etterforsking skal sjå nærmare på.

Møse sin kommisjon skildrar også ei lang rekke andre krigsbrotsverk.

JAKTAR SANNINGA: Møse og resten av kommisjonen har i denne omgang mandat fram til mars neste år. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– Vi har funne at dei russiske styrkane står bak eit stort tal krenkingar, slår Møse fast.

– Det dreier seg om drap, valdtekt, tortur, deportasjonar av barn og kamphandlingar der ein ikkje skil mellom sivile og militære mål. Berre for å nemne noko.

Møse seier vidare at kommisjonen også har funne nokre svært få krenkingar frå ukrainsk hald.

– Men det er stor forskjell på dei svært mange krenkingane på russisk side, og de ytst få vi har funne på ukrainsk side, understrekar han.

Håpet

Ukrainske styremakter opplyser på sine nettsider at dei har registrert heile 107.000 krigsbrotsverk sidan fullskalainvasjonen.

– Ser du noko håp under arbeidet ditt?



– Det er håp i det at verdssamfunnet ønsker at desse forholda skal bli klarlagt. Vi fastslår at det føregår krenkingar, og målet er å stille personar til ansvar. I det ligg det eit håp, avsluttar Erik Møse.

«Stille! Elles drep eg deg.»

– Han ropte, han ropte heile tida mens han gjorde det: «Stille! Elles drep eg deg! Stille! Elles drep eg deg.»

Halina var makteslaus i møte med dei brutale soldatane. No får ho hjelp til å takle traumet.

HJELP: Halina snakkar med ein representant for ei støttegruppe for ofre for seksuell vald. Foto: VRT / Journeyman

Samtidig har ho eit ønske. Eit håp.

– Hemn, seier ho bestemt, og viser til at dei skuldige må bli tatt.

– Det må komme ei straff. Ei straff som gjer at noko slikt ikkje skjer igjen. At ingen skal måtte oppleve noko sånt.