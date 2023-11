New York Times: Bevis tyder på at israelske artillerigranater traff sykehus

Natt til fredag 10. november ble Gazas hovedsykehus Al Shifa truffet av flere artillerigranater mens Hamas-soldater kjempet mot israelske soldater ved sykehuset.

Én av dem landet på gårdsplassen til sykehuset, hvor tusener av fordrevne palestinere har søkt ly.

Granaten, skriver New York Times, som nå har gjennomført en granskning av hvem som avfyrte dem, landet bare noen meter unna Ahmed Hijazi – en kjent innholdsprodusent som har dokumentert krigen.

Han filmet at granaten flyr inn og så at en mann skriker i smerte og holder seg til beinet, som er ødelagt av sammenstøtet. Videoen viser at blodet pumper ut av beinet.

Hijazis video kan du se under – vi advarer om sterke bilder:

Dette var den første av minst fire ganger hvor et prosjektil traff sykehuset ifølge sykehusets direktør, som sier at syv personer ble drept og flere såret av angrepene.

«Israelsk ammunisjon»

Bare timer etter den siste hendelsen, anklaget Israel ikke-navngitte palestinske militante for å feilavfyre prosjektil mot de israelske styrkene i nærheten og heller treffe sykehuset.

«Men minst tre av artillerigranatene som traff sykehuset, ser ut til å være israelsk ammunisjon, ifølge bilder av våpenfragmenter samlet og verifisert av New York Times, og som er analysert av eksperter», skriver avisen.

SØKER LY: Røyk stiger opp ved Al Shifa-sykehuset hvor mange palestinere har rømt til som følge av krigføringen mellom Israel og Hamas på beleirede Gazastripen. Foto: Doaa Rouqa/Reuters

Israel, og USA, hevder at de har bevis for at Hamas har et kommandosenter under Al Shifa-sykehuset, men har ikke lagt frem disse bevisene.

Både ansatte ved sykehuset og Hamas nekter for at dette stemmer, og nå sier sykehuset, som er ute av drift, at pasienter dør av mangel på mat, drivstoff og medisiner.

NYT: Bevisene peker mot Israel

Avisen skriver videre at Israels påstand om at Al Shifa ble truffet av et palestinsk prosjektil, gjentok lignende og ikke-verifiserte påstander og motsvar etter at Al Ahli-sykehuset ble bombet og flere hundre ble drept. Det er fremdeles uklart hvem som sto bak bombingen.

«Bevisene undersøkt av The Times fra Al Shifa peker mer direkte mot angrep fra Israel, om det er med overlegg eller som et uhell, er uklart», skriver avisen.

New York Times skriver også at analyser av videoer viser at tre av granatene ble avfyrt mot sykehuset fra nord og sør, noe som motstrider Israels påstand om at det ble avfyrt fra øst mot vest.

DA DET VAR I DRIFT: Pasienter hviler inne på Al Shifa-sykehuset i Gaza by fredag, samtidig som det pågikk kamper mellom israelske styrker og Hamas i nærheten. Foto: -

Ifølge avisen viser satellittbilder også at israelske styrker holdt posisjoner nord og sør for sykehuset tidlig fredag natt.

Israels forsvar (IDF) har sagt nei til å kommentere bevisene til New York Times og sier at israelske styrker hadde vært involvert i en intens kamp mot Hamas og på grunn av den «spesifikke militære aktiviteten som for tiden pågår, er vi ikke i stand til å adressere eller bekrefte spesifikke spørsmål».