New York saksøker Donald Trump og barna

Statsadvokaten i New York ønsker å gjøre det umulig for Trump å gjøre forretninger i byen.

NEW YORK: Dersom statsadvokat Letitia James får viljen sin, blir det vanskelig for Donald Trump å gjøre forretninger i byen. Foto: CHANDAN KHANNA / NTB.

Onsdag ettermiddag er New Yorks statsadvokat Letitia James på talerstolen og kommer med en stor kunngjøring om USAs tidligere president Donald Trump.

Myndighetene i New York har valgt å fremme et omfattende sivilt søksmål mot Trump og barna.

Hevder svindel

Søksmålet er lagt fram i et dokument på over 200 sider, hvor James hevder at Trump-organisasjonen har svindlet til seg en bedre økonomi for å kunne gjøre forretninger i byen.

– Søksmålet hevder at Donald Trump, med hjelp av sine barn Donald Trump Jr, Ivanka Trump og Eric Trump, og toppledere i Trump Organization, feilaktig blåste opp nettoformuen hans med milliarder av dollar for å få banker til å låne penger til Trump, sier James, ifølge The Guardian.

HARDT UT: Statsadvokaten i New York var tydelig i sin fremleggelse av det fremmede søksmålet mot Trump og barna. Foto: Seth Wenig / AP / NTB.

– Dette på gunstigere vilkår enn det som ellers ville vært tilgjengelig for selskapet, for å tilfredsstille løpende lånebetingelser, få forsikringsselskapene til å gi forsikringsdekning for høyere rammer og lavere premier, og for å oppnå skattefordeler, blant annet, legger hun til.

Søkt støtte på 250 millioner

The New York Times skriver at formålet med søksmålet er å hindre Trump og barna i å kunne drive næringsvirksomhet i byen New York, og derfor er det ikke snakk om en strafferettsling siktelse.

James skal ha søkt om støtte på 250 millioner dollar for å kunne fullføre søksmålet.

Kunngjøringen kommer på toppen av en tre års etterforskning ledet av James, og allerede i januar skal James` kontor kommet frem til at det fantes «betydelige bevis» på falske eller villedende verdivurderinger i regnskapet, ifølge CNN.

Nekter for all skyld

Den tidligere presidenten er for tiden anklaget for å ha begått en rekke lovbrudd og står overfor en rekke kriminelle etterforskninger, men hevder selv å være uskyldig i samtlige lovbrudd.

Trump har tidligere omtalt hele etterforskningen som en «hevngjerrig fiskeoperasjon», og påstandene for «grunnløse», hvor han også har omtalt James som rasist.