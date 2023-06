Nevroforskerens hjernetips går viralt – dette synder de fleste av oss på

MOBILBRUK: Et av punktene som Emily McDonald tar opp i TikTok-videoen sin er mobilbruk til en viss tid på døgnet. Foto: Annika Byrde / NTB

De tre tipsene for en sunnere hjerne har tatt av på sosiale medier, men norsk hjerneforsker er likevel ikke helt enig i alle tipsene.

Nevroforsker og mindset coach Emily McDonald fra Arizona gikk nylig viralt på TikTok etter å ha delt en video.

I TikTok-videoen deler hun tre tips til hva man bør unngå for å få en sunnere hjerne.

Spesielt ett av tipsene hun deler har flere følt seg truffet av – og for flere av oss er det det første vi gjør hver eneste morgen.

Mobilbruk og negativit selvsnakk

I det første tipset forteller McDonald at hun unngår å bruke mobiltelefonen med en gang hun våkner.

Birmingham Mail skriver at hun fraråder mobilbruk på morgenen fordi hjernebølgene går fra theta til alfa når vi våkner.

«Dette betyr at underbevisstheten din er i en mer programmerbar tilstand. Innholdet du bruker i løpet av denne tiden vil ha en større innvirkning på tankesettet ditt,» sier hun i videoen.

McDonald hevder at mobilbruk kan ødelegge dopaminet vårt, og føre til at vi fortsetter å sjekke telefonene våre for velbehag gjennom dagen.

Det andre tipset er å unngå å snakke negativt til deg selv. Ifølge McDonald kan det forårsake stress og angst.

«Jo mer du legger det inn i hjernen, jo mer blir det koblet inn,» forteller hun.

Det siste tipset hennes er å unngå å spise ultraprosessert mat, ettersom hun hevder det påvirker hjernen negativt og gjør den eldre.

Videoen har fått over 4 millioner visninger, og flere skriver i kommentarfeltet at videoen hennes ironisk nok var det første de så på morgenen. Andre skriver også at de vil prøve å legge bort mobilen neste dag for å teste teorien.



– Vær aktiv

Lege og hjerneforsker Kaja Nordengen, som også har skrevet boka «Hjernen er stjernen», er ikke helt enig i alt McDonald sier.

– Jeg vil på ingen måte være så bastant som McDonald. Mobil kan absolutt bli et distraksjonselement som hindrer produktivitet, uten at avgrenset bruk er vist å være direkte negativt for hjernen, sier hun til TV 2.

HJERNEFORSKER: Kaja Nordengen har skrevet boka «Hjernen er stjernen». Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun tolker McDonalds påstand som at vi skal være mer sårbare for addiktive mekanismer på morgenen, men hevder at det ikke kan anses som etablert kunnskap – heller mer spekulativt.

– Sjekk gjerne nyheter på mobilen før du står opp for min del, men på et mye mer generelt plan har nok de fleste av oss godt av å redusere passiv skjermtid, sier hjerneforskeren.

Når det gjelder McDonalds to andre tips, sier Nordengen at å spise sunt er en god regel, men at det ikke finnes noen klare funn på hjernehelse og ultraprosessert mat.

Hjerneforskeren sier at McDonalds regel om å ikke snakke negativt til seg selv, er en god regel:

– Det er vist at vi lettere husker negative opplevelser når vi er nedfor, og gode opplevelser når vi er glade, slik at negative tanker kan være selvforsterkende, forklarer hun.

Nordengen anbefaler å være aktiv, både mentalt og fysisk, for å være snille med hjernen vår. Hun har også klart noen tips til hva hun mener bidrar til en sunn hjerne:

– Lær deg nye ting, ta en utdannelse og vær aktiv. Om du har sykdommer som påvirker hjernen, som diabetes, høyt kolesterol og høyt blodtrykk, følg opp disse og korriger et eventuelt hørselstap.