Netanyahu utsetter kontroversiell rettsreform

Mandag ettermiddag norsk tid har Israels statsminister Benjamin Netanyahu blitt enig med Itamar Ben-Gvir om å utsette den planlagte og kontroversielle rettsreformen.

Ben-Gvir er minister for nasjonal sikkerhet i Israel, har sterk støtte blant ultra-nasjonalister og truet mandag med å gå av om reformen ble utsatt.

Ifølge Haaretz har det vært flere enn 80.000 demonstranter utenfor nasjonalforsamlingen Knesset, på grunn av rettsreformen.

Netanyahu skal komme med en uttalelse klokken 19.05 norsk tid.

Kritikerne mener reformen vil svekke Høyesterett i landet. Da vil Knesset kunne overstyre rettssystemets avgjørelser med et simpelt flertall.

En politimann til hest møter demonstrasjonene utenfor Knesset i Jerusalem. Foto: HAZEM BADER / AFP

– Dyp bekymring

Motdemonstranter som støtter loven har også møtt opp i relativt store antall. Det skal være store uenigheter innad i koalisjonsregjeringen, som blant annet består av Likud-partiet til Netanyahu og de to ytre høyre og nasjonalistiske partiene Jødisk makt og Det religiøse sionistpartiet.

Mandag morgen, dagen etter massive demonstrasjoner over hele Israel, ba den israelske presidenten, Isaac Herzog, regjeringen om umiddelbart å stanse prosessen rundt den kontroversielle rettsreformen.

Det tok han til orde for på Twitter. I en ny melding skrev han:

– Dyp bekymring omgir hele nasjonen. Sikkerhet, økonomien og samfunn er alle truet. Øynene til hele Israels befolkning er på dere. Øynene til hele det jødiske folk er på dere. Øynene til hele verden er på dere.

Deler av rettsreformen er planlagt å stemmes over i nasjonalforsamlingen mandag.

MAKTGREP: Israelsk statsminister Benjamin Netanyahu vil gjennomføre en kontroversiell domstolsreform. Det har skapt en massiv protestbølge mot den korrupsjonstiltalte statsministeren. Foto: Reuters/RONEN ZVULUN

Det var først ventet at statsminister Benjamin Netanyahu ville tale til nasjonen klokken 09.30 mandag, men talen ble ifølge israelsk TV utsatt som følge av uenigheter innad i koalisjonsregjeringen hans.

Statsmininister Netanyahu er selv tiltalt for grov korrupsjon, noe han nekter for og mener er en måte å forhindre ham fra å delta i politikken. Reformen vil gi ham beskyttelse under rettssaken.

Uenigheter i regjeringen

Det skal være store uenigheter innad i koalisjonsregjeringen, som blant annet består av Likud-partiet til Netanyahu og de to ytre høyre og nasjonalistiske partiene Jødisk makt og Det religiøse sionistpartiet.

Om reformen går gjennom, vil det bli svært vanskelig å fjerne statsministeren, og nasjonalforsamlingen kan med simpelt flertall sette kjennelser fra israelsk høyesterett til side.

I tillegg vil nasjonalforsamlingen ha større innflytelse over hvem som bli nominert som dommere til Høyesterett.

FOR: Den israelske sikkerhetsministeren og lederen for partiet Jødisk makt, Itamar Ben-Gvir, i samtale i med en kvinnelig kollega i landets nasjonalforsamling, Knesset mandag. Foto: Maya Alerruzzo

Landets kontroversielle sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir skrev mandag morgen på Twitter:

– Reformen av rettssystemet må ikke stanses, og vi må ikke overgi oss til anarki, skriver han.

Ifølge Haaretz har han også truet med å gå av som minister om Netanyahu gir etter for demonstrasjonene.

Mens leder Bezalel Smotrich for Det religiøse sionistpartiet, som er for jødisk overherredømme, hevder at å stanse rettsreformen vil føre til «vold» og «anarki».

Men også innenfor Smotrichs parti er det nå fragmenteringer. Ett av partiets parlamentsmedlemmer oppfordrer nå Smotrich til å gå med på å utsette reformprosessen, skriver Haaretz.

I statsministerens eget parti er det også forskjellige synspunkter, og justisminister Yariv Levin, som er arkitekten bak reformen, har nå uttalt at han vil «respektere enhver avgjørelse Netanyahu tar».

Oppfordrer til generalstreik

Søndag tok hundretusener til gatene i landet for å demonstrere mot regjeringen og statsministeren, etter at Netanyahu sparket landets forsvarsminister som lørdag ba Netanyahu midlertidig stanse reformen.

Demonstrasjonene, som har pågått siden starten av januar, har tiltatt i styrke de siste ukene. Og søndag skal det ifølge ubekreftede rapporter ha vært mellom 600.00 og 700.000 israelere i gatene.

Eksperter TV 2 har snakket med, har tidligere sagt at Israel ikke lenger kan kalle seg et demokrati om reformen går gjennom.

MASSEDEMONSTRASJONER: Israelsk politit tok natt til mandag i bruk vannkanoner for å løse opp protestene mot regjeringen. Her fra den viktige byen Tel Aviv. Foto: Oren Ziv / AP / NTB

Og søndag sa Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UIO og seniorforsker i PRIO, til TV 2 at reformen vil føre til at «man har fullstendig politisk styring over domstolene».

Mandag er det ventet massive protester over hele landet igjen

Israels største fagforbund, Histadrut med rundt 800.000 medlemmer, oppfordrer nå til generalstreik for å få en slutt på den planlagte rettsreformen.

Som del av streiken, er nå all flytrafikk fra den internasjonale lufthavnen i Tel Aviv, Ben Gurion, stanset, skriver israelske medier.

Også havnen i storbyen Haifa, nord i landet, rammes av streiken, melder Reuters. Her stanses arbeid. Det samme gjøres ved havnen i Ashdod, sør i landet.

Reformen møter også stor motstand i lokalpolitikken. Hele 27 israelske borgermestre har i en uttalelse søndag sagt at de starter sultestreik mot reformen.

– Vi, borgermestre av lokale myndigheter fra alle sider av det politiske spekteret, starter i morgen en sultestreik i Jerusalem like overfor statsministerens kontor, skrev og krever at prosessen stanses.

Norsk student: – Mer polarisert enn USA

Mens legeforeningen i landet sier at de vil stenge ned helsesystemet fra tirsdag av, frem til reformen er lagt på is.

Mandag formiddag er det også klart at McDonalds vil stenge alle sine avdelinger i Israel som del av streiken. Flere store, nasjonale kjøpesenterkjeder har også kunngjort at de stenger frem til reformen er pauset eller stanset.

Norske Alfred Skartveit Helskog (23) studerer ved Reichman-universitetet utenfor Tel Aviv.

Han omtaler situasjonen i Israel som «veldig spent».

I ISRAEL: Norsk Alfred Skartveit Helskog (23) studerer i den israelske storbyen Tel Aviv. Foto: Privat

Selv merker han spenningen daglig i forbindelse med undervisningen, hvor hver time ifølge Helskog starter med en halvtimes diskusjon.

– Det er mer polarisert her enn noe vi ser i USA, og det er en følelse av at det nærmer seg bristepunktet, sier han til TV 2.