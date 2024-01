Netanyahu sier nei til palestinsk stat

SIER NEI: Israel statsminister vil at Israel har full kontroll over palestinske Gazastripen og Vestbredden etter krigen. Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han har gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen. Det melder Sky News Arabia.

Netanyahu sier også at Israel må være i kontroll over hele området vest for elven Jordan, altså områdene som innbefatter okkuperte Vestbredden og beleirede Gazastripen.

– Dette kolliderer med ideen om (palestinsk) suverenitet, men hva kan man gjøre, sier Netanyahu og fortsetter:

– Statsministeren må være i stand til å si nei til våre venner.

USA, som er Israels næreste allierte, og store deler av det internasjonale samfunnet holder fast på kravet om en tostatsløsning, altså at palestinerne har rett til selvbestemmelse.

Norges utenriksminister reagerer kraftig på Netanyahu-uttalelsen:

– Det er svært bekymringsfullt at Netanyahu avviser hele ideen om en tostatsløsning, stikk i strid med de avtalene Israel og PLO inngikk i Oslo. Den israelske statsministerens uttalelser er i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn, slår utenriksminister Espen Barth Eide i en uttalelse til VG.

FÅR REAKSJONER: Den nåværende norske utenriksministeren Espen Barth Eide sammen med Israels daværende og nåværende statsminister Benjamin Netanyahu under det årlige toppmøtet til Verdens økonomiske forum i Davos i 2014. Da var Barth Eide direktør for Verdens økonomiske forum. Foto: Ruben Sprich / Reuters

Barth Eide sier videre at Norge anerkjenner palestinernes rett til en egen stat og at veien til fred går gjennom en tostatsløsning.

Netanyahu har tidligere sagt, skriver nyhetsbyrået NTB, at han ikke er motstander av en tostatsløsning, selv om partiet hans, høyrepartiet Likud, har programfestet at de ikke støtter etablering av en palestinsk stat.

Det samme gjør flere av partiene i den høyreradikale, nasjonalististiske og religiøst konservative regjeringskoalisjonen han leder.

FNs sikkerhetsråd vedtok 22. november 1967 enstemmig resolusjon 242, som krever israelsk tilbaketrekning fra områdene landet okkuperte under seksdagerskrigen. Men Israel har i alle år siden nektet å etterkomme kravet.

USA har benyttet seg av vetoretten og hindret Sikkerhetsrådet i å sette makt bak kravet ved å innføre straffetiltak mot Israel.

Under torsdagens pressekonferanse gjorde Netanyahu det også klart at Israel ikke kommer til å rette seg etter et eventuelt midlertidig krav fra Den internasjonale domstolen (ICJ) om å stanse angrepene mot Gazastripen. Domstolen tar stilling til Sør-Afrikas påstand om at befolkningen der er utsatt for et folkemord. Israel benekter anklagene.