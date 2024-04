Nemnda: Kjerkol fusket forsettlig

Nemnda for studentsaker ved Nord universitet vedtatt at Ingvild Kjerkol jukset med vilje på masteroppgaven sin i helseledelse.

Saken oppdateres!

I vedtaket fra Nemnda for studentsaker ved Nord universitet, slår nemnda fast at Kjerkol jukset på sin masteroppgave med vilje.

«Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kunnskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enige i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig.» skriver nemnda i vedtaket, som TV 2 har sett.

Klokken 10:30 holder statsminister Jonas Gahr Støre og Kjerkol pressekonferanse på Statsministerens kontor.



MED VILJE: Ingvild Kjerkol mister sin mastergrad i helseledelse fordi hun fusket med vilje. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Da Kjerkol møtte pressen på Stortinget i går ville hun ikke kommentere at masteroppgaven var underkjent for fusk. På det tidspunktet var det ikke kjent at fusket var forsettlig.

– Jeg kan ikke kommentere en mulig lekkasje til media, sa Kjerkol.

– Vil du bli sittende som helseminister uansett?

– Det var det jeg hadde å si i dag, sa Kjerkol.

Kjerkol ble anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave, etter at brukere på sosiale medier og undersøkelser fra flere medier har avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse fra 2021.

Da saken om Kjerkols masteroppgave sprakk 22. januar i år, sa statsminister Jonas Gahr Støre at han «er glad for» at Nord universitet ville granske oppgaven.

Reaksjonen på at Kjerkol ble felt for fusk på masteroppgaven var i går var sterke.

Advokat Magnus Stray Vyrje, som skal forsvare studenten som er tatt til høyesterett for selvplagiat, reagerer på at Kjerkol ikke blir utestengt fra studier.

– Etter det jeg forstår, er ikke Kjerkol blitt utestengt og det ble ikke Borch heller. Det er det saken til min klient dreier seg om, sa Vyrje til TV 2.



– Utestengelse er jo akademisk straff. Så du kan si det slik at verken Kjerkol eller Borch får akademisk straff. Deres fuskehandlinger er svært mye mer alvorlig enn saken til studenten som må til Høyesterett.