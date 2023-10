Nekter for drapsforsøk etter Ikea-skyting

Mener han skjøt for å skremme etter truende hjemmebesøk.

Saken oppdateres

43-åringen som er siktet for drapsforsøk på tre personer etter skytingen på Ikea Furuset i Oslo, erkjenner straffskyld for kroppsskade.

Han nekter straffskyld for drapsforsøk i retten mandag, slik han også tidligere har gjort.

– Hovedtrekkene er at han nekter straffskyld for drapsforsøk, men han erkjenner befatning med våpen og skytingen på stedet mot en person og en bil, sa mannens forsvarer, Øyvind Storrvik, til TV 2 i februar i år.

OFFENTLIG STED: Skytingen skjedde under Ikeas åpningstider. Foto: Alf Simensen / TV 2

Storrvik sier i retten at 43-åringen skjøt for å skremme, ikke for å drepe.

Klokke-konflikt

Få dager før skytingen skal tiltalte ha blitt oppsøkt av en av de fornærmede og flere maskerte menn hjemme hos seg selv, med kone og barn til stede. Mennene skal ha krevd penger for en påstått falsk klokke som de mente tiltalte hadde solgt. 43-åringen sier han oppfattet dem som truende.

De avtalte senere å møtes ved Ikea Furuset. Der skal mannen ha tatt med seg automatriflen i den hensikt å skremme de fornærmede fra å oppsøke hjemmet hans igjen.

Rettssaken mot mannen starter mandag. I tiltalen står det at han skal ha avfyrt minst tre skudd med en automatrifle. En mann i 30-årene ble truffet, mens de to andre fornærmede ikke ble truffet.

Mannen i 30-årene ble hastet til sykehus med alvorlige skader. Hans bistandsadvokat har ikke ønsket å kommentere saken.

Den ene personen ble truffet av metallfragmenter i foten, og ikke påført livstruende skader, mens de to andre ikke ble truffet.

Mannen er også tiltalt for grovt lovbrudd ved å ha anskaffet våpenet uten tillatelse, og for å ha hatt det med seg på offentlig sted.

Dømt for heleri

Den siktede mannen ble kort tid før skytingen dømt til fem måneders fengsel for økonomisk kriminalitet.

I Oslo tingretts dom av 1. september i fjor ble 43-åringen frikjent for å ha hvitvasket penger for en lederskikkelse i B-gjengen.

Han ble samtidig dømt for grovt uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Pengene stammet fra koronabedragerier utført av andre kriminelle.