Nattklubbsvindel rammer norske feriegjester

Sindre-Emil Dyrstad ble svindlet for 59.000 kroner på ferietur. Nå vil han advare andre.

På få timer ble kredittkortet til Sindre-Emil Dyrstad tappet for nesten seksti tusen kroner.

– Det første jeg kjente var en sterk panikkfølelse.

Sindre-Emil Dyrstad beskriver øyeblikket han satt med mobiltelefonen i hendene og sjekket bankkontoen og forbruket under et ferieopphold på Rhodos i sommer.

Sjokkert konstaterte tjueåringen at store beløp hadde forsvunnet ut fra kontoen. Bargaten hadde slukt omtrent 60.000 kroner på noen få nattetimer.

STORE SUMMER: Her er noen av trekkene fra Sindre sin konto den 20. juni, da han var ute sammen med reisekameraten. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det var kjempesurt, jeg hadde aldri sett for meg at noe slikt skulle skje. Disse pengene hadde jeg spart til boligkjøp, fortviler Dyrstad.

Festpakke

I sommer reiste 20-åringen sammen med en kompis til Rhodos. Etter fire år uten ferie og et år med jobbing nærmest døgnet rundt, gledet bergenseren seg til å koble av i to uker.

GLADE GUTTER: På vei nedover til Rhodos på to ukers ferie. William Lillestøl (v) og Sindre-Emil Dyrstad. Foto: Privat

– Etter en reise på natten kom vi til hotellet søndag formiddag. Vi spiste og slappet av resten av dagen. Mandag var vi med på Rhodos Event, forteller Dyrstad.

KLAR FOR KVELDEN: Til tross for en dårlig start på ferien, forsøkte de to å holde humøret oppe. Foto: Privat

De to kameratene som bodde sentralt på hotell Samiramis, hadde betalt 2.000 kroner for en festpakke.

– Sammen med omtrent fem hundre andre ungdommer deltok vi på beachparty, poolparty, ulike aktiviteter. Det var allsang og god stemning, husker Sindre-Emil.

Den første kvelden ender han og kameraten opp i bargata Orfanidou sammen med hundrevis av andre festglade nordmenn, svensker og dansker.

I bargata ligger puber, diskoteker og nattklubber side om side. Sindre-Emil og kameraten William er innom flere steder.

FORTVILET: Sindre-Emil er ikke den eneste som mener at han har blitt svindlet på nattklubb i utlandet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Tømte kontoen



De to kameratene sier de returnerer til hotellet i tretiden natt til tirsdag. Påfølgende morgen får Sindre-Emil sjokk.

Jeg fikk skikkelig panikkfølelse. Hva har skjedd? Jeg ble både redd og fortvilet. Sinde-Emil Dyrstad

FORSVANT PÅ TIMER: Via dette kortet ble kontoen til Sinde-Emil tappet for rundt 60.000 kroner på kort tid. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

20-åringen som har jobbet på Kiwi i et år og spart opp 60.000 kroner som skulle brukes til bolig, oppdager brått at det meste av sparepengene var blåst ut av kontoen på noen få nattetimer.

– Hva har skjedd tror du?

– Problemet er at jeg ikke har peiling i det hele tatt. Jeg har brukt kortet to ganger på samme kveld, uten kode, bare tæppet kortet. Jeg har ikke gitt fra meg verken kort eller kode. Det er skremmende at dette er mulig, sier Sindre-Emil.

HJEM: Her bor Sindre-Emil sammen med sin mor. Han mistet mye av pengene han hadde spart opp for å kjøpe sin egen leilighet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han forteller at han hele kvelden var sammen med en kompis, William Lillestøl, som TV 2 også har snakket med. Lillestøl bekrefter det Dyrstad sier.

– William brukte kortet på de samme stedene uten at noe har skjedd.

– Kan du ha vært overstadig beruset og uten kontroll?

– Jeg er ikke en person som er glad i alkohol eller drikker til vanlig. Denne kvelden tok jeg et par drinker til sammen, men det er vel her ingen tror på meg, sukker han oppgitt.

BASSENGTID: Sindre-Emil fikk en dårlig start på ferieturen, men forsøkte like å nyte de to ukene på Rhodos, her i hotelbassenget samme med reisekameraten William. Foto: Privat

Lenger nede i saken kan du lese om andre nordmenn som mener de er utsatt for svindel.

En forteller at han ble dopet ned og svindlet for over én million kroner på en nattklubb i Marbella.

60 nattklubbsaker

– Vi har hatt 60 nattklubbsaker hittil i år, sier Sebastian Claydon Takle, avdelingsleder i DNB Bank ASA.

Banken registrerte 56 «nattklubbsaker» i 2021 og rundt 100 i 2022.

– Men på grunn av pandemien er det vanskelig å fastslå noen trend basert på de tallene, sier svindeleksperten til TV 2.

Lederen av bankens FC3-senter (Financial Cyber Crime Center) mener nordmenn må være sikkerhetsbevisst når man er på reise.

– Havner man alene på en nattklubb man ikke kjenner til, og i tillegg har fått i seg en del alkohol, er det viktig å forstå at noen forsøker å utnytte denne situasjonen, sier han og fortsetter:

PARTYSTEMNING: Sindre-Emil og kameraten William deltok sammen med hundrevis av andre ungdommer på ulike aktiviteter som også innbefattet barbesøk. Foto: Nordic Invasjon

– Jeg skal være forsiktig med å peke på spesifikke nattklubber, men at det finnes kriminelle miljøer som driver med dette er det ingen tvil om. Kriminelle er flinke til å finne sårbarhetene våre og å utnytte disse.

– Blir yngre

– De fleste sakene som omhandler besøk på nattklubb kommer fra Polen og Spania, sier Takle til TV 2.



Nesten alle sakene som kommer inn til DNB handler om et høyt forbruk av alkohol, gjerne over flere timer i forkant.

– Det vi ser nå er at alderen på kundene som sender inn slike saker har endret seg. Tidligere var kunden gjerne mellom 40 og 60 år, nå har alderen gått ned til 20–30 år, erfarer Takle.

Det viktigste kundene må vite før de benytter kort i utlandet er at de må skjule PIN-koden når de taster den, uansett hvor og uansett om det er mennesker rundt de eller ikke. Sebastian Claydon Takle, avdelingsleder i DnB Bank ASA SVINDELJEGER: – Det er viktig å typisk advare menn som reiser alene, som havner på nattklubb alene sent på kvelden. Det er en viss risiko forbundet med dette i enkelte land, advarer Sebastian Claydon Takle, avdelingsleder i DnB Bank ASA. DnB

Det forsvinner tidvis store pengebeløp i løpet av få timer.

– Noen nattklubber er lugubre, mange har videoovervåking og de kan dokumentere at kunden taster koden selv. Dette viser at de er vant til å måtte dokumentere og forholde seg til slike påstander, forklarer Takle.

I noen tilfeller er tunge «org-krim» miljøer som selger ulike varer og tjenester, involvert, mener Takle.

Takle sier at han ikke kan kommentere saken til Sindre-Emil, men på generelt grunnlag er nattklubbsaker ett problem.

BARGATE: Sindre-Emil og hundrevis av andre ferierende deltok på ulike arrangementer som inkluderte alt fra poolparty til barbesøk. Foto: Nordic Invasjon

– Lett å bli lurt

– Den mest klassiske kortsvindelen i utlandet er nattklubbsakene, bekrefter Ingrid Grav, svindelekspert hos Danske Bank.

Når det gjelder påstått kortsvindel, er gjengangerne ifølge Grav nattklubbsaker, leiebilsaker og tapte kort. Mange nordmenn blir lett lurt.

Andre typer kortsvindel i utlandet – Det vi også har sett er eldre som blir lurt til å kjøpe stekt rabatterte elektronikkprodukter hvor selger skal hjelpe kundene med å konfigurere produktet.

Kundene blir bedt om å komme tilbake for å hente produktet rett før hjemreise. Når de kommer tilbake og skal betale, tar selger kortet og tapper det eller får kunden til å godkjenne store transaksjoner. – Kunden har ikke nok tid til å klage eller oppdage at det har blitt belastet alt for mye da de må reise hjem til Norge, forteller Grav. Hun ser også at kunder har blitt lurt til å kjøpe kjoler eller dresser som skal skreddersys. Produktet skal sendes til Norge når det er klart, men produktet kommer aldri. – Hvor lett kan en bli lurt? – Misforståelser og dårlig kommunikasjon kombinert med at vi føler oss mindre trygge i utlandet kan føre til at vi er enklere å lure. Vi ønsker ikke å skape en situasjon eller være vanskelig, og vi kan derfor være mer villig til å gi fra oss kortet for eksempel. Grav mener nordmenn også bør være mer nøye med å dokumentere leiebilens tilstand før man startet opp et leieforhold. – Når man leier bil må man ofte godkjenne en reservasjon av beløp på konto som fungerer som et depositum. I flere tilfeller belaster leiebilselskapet beløpet uten å informere kunden om hvorfor eller de belaster kortet etter å ha informert kunden om at det har oppstått skader på bilen som de mener kunden er ansvarlig for. Kilde: Ingrid Grav, svindelekspert hos Danske Bank.

– Fellestrekk for de fleste nattklubbsakene er at kunden ikke husker hva som har skjedd, sier Grav til TV 2.

– Jeg vil anbefale alle som er utsatt for en nattklubbsak om å dra til lege for å ta blodprøve samt at de må anmelde forholdet lokalt dersom det er mulig. Ingrid Grav, svindelekspert hos Danske Bank.

SVINDELEKSPERT: – Vår oppfatning er at noen nattklubber bevist forsøker å utnytte turister, sier Ingrid Grav hos Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Utnytter bevisst turister

Gravs oppfatning er at noen nattklubber bevisst forsøker å utnytte turister.



– Vi har sett flere tilfeller hvor beløpet på transaksjonen tilsynelatende ser riktig ut, men det viser seg i ettertid å ha vært et ekstra siffer i beløpet som kunden ikke var oppmerksom på eller det var en annen valutasort, forteller Grav.

Mange får også beskjed om at transaksjonen feilet og blir derfor bedt om å forsøke å benytte kortet igjen og igjen.

– Vi har sett kunder gi fra seg kortet, hvor kortet har blitt benyttet både på nattklubben, men også på minibanker i nærheten. Det skjer også at andre gjester på nattklubben utnytter våre kunder hvor nattklubben ikke er involvert, advarer Grav.

Nattklubbsvindlet i Tokyo

TV 2 har fått tilsendt noen saker som er behandlet hos Finansklagenemnda de siste årene:

SKREKKEKSEMPLER: Mange nordmenn mener de utsettes for såkalt nattklubbsvindel. Beløpene er ofte på mer enn hundre tusen kroner. Foto: TV 2 / Grafikk

– Ikke dopet ned

Sindre-Emil Dyrstad mener bestemt at han har blitt svindlet, men forstår ikke hvordan.

– Kan du har vært dopet ned?

– Nei, det mener jeg ikke. Jeg husker det aller meste fra kvelden, jeg satt heller ikke fra meg glasset noen steder uten kontroll. Og jeg drakk kun et par drinker.

– Men kan du likevel ha blitt lurt av noen …?

MÅ BEGYNNE PÅ NYTT: Boligdrømmen er ikke knust, men vil bli kraftig forsinket. Nå må Sindre-Emil jobbe enda lengre før han har nødvendig kapital for å kjøpe sin første elilighet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Nei, jeg husker alt. Og jeg har ikke brukt kortet eller handlet for nesten 60.000 kroner på noen timer, påstår Dyrstad.



Sindre-Emil erkjenner at saken er vanskelig all den tid noen har brukt pinkode. Og samtidig har det vært overført penger fra sparekonto til brukskontoen, som så er blitt tappet.

Avslag

20-åringen kontaktet banken umiddelbart tirsdag morgen, timer etter og fikk kort og konto stengt. Han kontaktet ikke politiet.

– Ingen som sa at jeg skulle gjøre det, sier han.

Og Dyrstad tenkte heller ikke på å få tatt en blodprøve for å avdekke om han eventuelt var blitt dopet.

ADVARER ANDRE: Sindre-Emil ønsker å advare andre som reiser utenlands og stiller derfor opp for å fortelle om sine egne erfaringer. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Dyrstad har fått avslag fra banken og i Finansklagenemda, som mener Dyrstad selv må bære ansvaret og at han ikke har sannsynliggjort at det foreligger misbruk.

Banken og Finansklagenemnda mener at Dyrstad selv må stå ansvarlig for transaksjonene.

Om ikke boligdrømmen til Sindre-Emil er fullstendig knust, så ser han at han må jobbe lengre før han klarer å nå målet sitt.

– Det handler totalt om drøyt 59.000 kroner, penger som jeg skulle bruke til bolig, fortviler Dyrstad.