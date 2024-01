Nå starter treningen av ukrainske piloter

– Norge stiller nå med F-16 treningsfly til utdanning av ukrainsk personell på F-16-systemet i Danmark. Dette kommer i tillegg til opptil ti instruktører som Norge allerede stiller til denne utdanningen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen har besluttet at Norge skal støtte Ukraina i oppbygging av et moderne kampflyvåpen.

Hensikten på lengre sikt er å sette Ukraina i stand til å ivareta egen sikkerhet uten internasjonal støtte. Dette vil være viktig for stabilitet og sikkerhet i hele Europa. Støtten vil skje i en flernasjonal ramme, ledet av USA, Danmark og Nederland.

Fikk én av de siste turene

F-16-flyene sendes til Danmark i løpet av få dager. Forsvarsministeren fikk selv være med på én av de siste turene før avreise til Danmark.

Litt før klokken 11 onsdag formiddag lettet et fly fra Bodø, med Gram i baksetet.

TESTET UTSTYR: Tirsdag kveld testet forsvarsministeren utstyr før onsdagens prøvetur. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Langsiktig arbeid

Norge har, i likhet med Danmark, Nederland og Belgia, besluttet å donere F-16 kampfly til Ukraina. Utdanning av ukrainsk personell på flytypen er en viktig forberedelse til donasjonen, skriver Forsvarsdepartementet.

– De ukrainske flygerne har erfaring fra andre flytyper og blir nå lært opp på F-16-systemet. Samtidig utdannes ukrainske teknikere på F-16-systemet i Danmark, USA og Belgia. Støtte til Ukraina for å etablere et moderne kampflyvåpen er et stort og langsiktig arbeid hvor en rekke allierte og partnere bidrar, sier Gram.

Utdanningen skjer i Danmark

Luftforsvaret stiller allerede instruktører til denne innsatsen. Utdanningen vil finne sted ved Skydstrup flystasjon og vil skje i et flernasjonalt samarbeid ledet av Danmark.

Flere andre land vil også bidra til treningssenteret. De norske flyene deployeres nå.

UT PÅ TUR: Forsvarsminister Gram i flyutstyr. Foto: Roy-Arne Salater

– Varigheten av den norske deployeringen vil besluttes i dialog med landene vi samarbeider med, sier Gram.

Ukraina har over lengre tid anmodet om støtte til etablering av et moderne kampflyvåpen.

– Det er nødvendig for å sette landet i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. En slik selvstendig ukrainsk evne vil være viktig også for bredere europeisk stabilitet og sikkerhet, sier Gram.

BIDRAR: – Nå starter treningen av ukrainske piloter med norske F-16 kampfly i Danmark, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Totalt har Norge gitt om lag 11 milliarder kroner i militær støtte i 2023.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge de kjemper sin forsvarskamp, sier forsvarsministeren.

En langsiktig forpliktelse

– Vi vil strekke oss langt for å støtte Ukraina, slik at de skal kunne forsvare sitt land og sin befolkning. At vi, sammen med andre NATO-land, utruster de med moderne kampfly er en langsiktig forpliktelse, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

Oberstløytnant Bård Bakke er sjef for treningsmisjonen i Danmark på F-16.

– Oppdraget om å støtte ukrainsk kampflyevne kommer i tillegg til innfasingen av kampflyet F-35 og overvåkingsflyet P-8, sier Folland.

– Når man i tillegg skal klargjøre F-16 for salg til Romania, så har det vært et tungt løft for kampflymiljøet i Forsvaret og Forsvarsmateriell.

– Siden sommeren 2023 har vi stått på for nærmest å gjeninnføre F-16 i det norske forsvaret. Drift, vedlikehold og operasjoner med kampfly er spesialiserte og kompliserte operasjoner. Med hjelp fra viktig nøkkelpersonell har gjort oss verdifulle erfaringer om organisering av militær luftfart og militære luftoperasjoner som vi skal ta med oss videre og lære av, sier Bakke i en pressemelding.