Israel forbereder seg nå på et potensielt storstilt angrep fra Iran.

– Etter en situasjonsvurdering er det bestemt at fra klokken 23.00 i kveld, vil det gjøres endringer i forsvarspolitikken, heter det i en uttalelse fra Det israelske forsvaret (IDF) på X.

Som en del av endringene velger de å stenge ned alle landets skoler og avlyse all ungdomsaktivitet.

– Tidligere i dag utførte Iran en annen terroraksjon da den grep og kapret et vestlig sivilt skip. Iran er fortsatt en reell trussel mot regional stabilitet, global handel og Vesten som helhet, sier IDF-talsperson Avichay Adraee.

Det er satt full beredskap hos landets luftforsvar og dusinvis av fly er klare.

– Vi vurderer situasjonen sammen med våre strategisk allierte, spesielt USA, og er i tett koordinering med dem, sier Adraee.

Biden avlyser

– Nå holder alle pusten i skrekk, sier seniorforsker ved PRIO, Hilde Henriksen Waage, til TV 2.

Meldingen fra IDF kom kort tid etter at USAs president Joe Biden avlyste en tur til Delaware og haster tilbake til Washington, ifølge Det hvite hus.

– Vi er forpliktet til Israels forsvar. Vi vil støtte Israel. Vi vil hjelpe til med å forsvare Israel, og Iran vil ikke lykkes, sa Biden fredag.

Den amerikanske presidenten har kommet med en klar oppfordring til Iran om å ikke gjennomføre angepet.

IKKE ANGRIP: Joe Biden sa fredag at USA vil forsvare Israel, og oppfordret Iran til å ikke gå til angrep. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Det er ventet at et iransk angrep kan være nært forestående, for landet har lovet å gjengjelde et angrep mot Irans konsulat i Syria.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i angrepet, som fant sted i starten av april.

Israel har blitt beskyld for å stå bak angrepet, men har så langt ikke kommentert hendelsen, ifølge NTB.

Holder pusten

Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO sier at et svar fra Iran har vært ventet, og at Israel har forberedt seg ved å blant annet stenge over 30 ambassader i mange land.

SENIORFORSKER: Hilde Henriksen Waage er seniorforsker ved PRIO. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Samtidig har Iran tidligere vist at de ikke ønsker noen regional krig så de har vist stor tilbakeholdenhet, sier Waage.

Tidspunktet for et angrep er ikke tilfeldig mener hun.

– Iran har blitt voldsomt provosert over at Israel angriper dette konsulatet. Israel har vært veldig triggerhappy og pushet disse grensene i mange uker. Så det er bare til å undres over at Israel ønsker å bære dynamitt til dette bålet nå.

– Frykter du en storkrig?

– Den har vært økende i månedsvis og er selvfølgelig, etter Israels angrep på konsulatet, veldig stor, sier Waage.

Skipskapring

Lørdag ble skipet Aries kapret og ført inn i iranske farvann, ifølge det statlige nyhetsbyrået Irna.

Nyhetsbyrået opplyser at skipet eies av israelske interessenter.

SKIPSKAPRING: Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna bekrefter at Iran lørdag bordet et konteinerskip i nærheten av Hormuzstredet. Foto: AP / NTB

Skipets operatør, det italiensk-sveitsiske rederiet MSC, bekrefter at Iran står bak skipskapringen.

– Skipet er nå blitt dirigert mot iransk farvann, sier MSC i en uttalelse.



Det skal ha vært 25 besetningsmedlemmer om bord på skipet.



– Ayatolla Khameneis regime er et kriminelt regime som støtter Hamas og som nå begår piratoperasjoner i strid med folkeretten, skrev Israels utenriksminister, Israel Katz, på X.



Katz fordømmer skipskapringen på det sterkeste.

The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership.



The Ayatollah regime of @khamenei_ir is a criminal regime that supports Hamas' crimes and is now conducting a pirate operation in violation… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 13, 2024

Farlig spill

Midtøsten forsker Dag Henrik Tuastad sier Israel aldri før har vært så forberedt på et angrep fra Iran som det de er i dag.

– At de velger å stenge ned skoler og utdanningsinstitusjoner er et tydelig tegn på det. Amerikansk etterretning har også uttalt at det er sannsynlig at Iran kommer til angripe Israel i nær fremtid.

Tuastad sier han tror Iran føler seg pliktig til å svare på angrepet på den iranske konsulatet i Damaskus i Syria.

– Et angrep på en ambassade er et angrep på et lands territorium. Iran må reagere på dette slik at de ikke risikerer å miste tillitt blant sine allierte i Midtøsten. Det er ikke snakk om en territoriell krig, men angrep for å markere en reaksjon.

FORBEREDT PÅ ANGREP: Midtøsten forsker Dag Henrik Tuastad forskersier at Israel er forberedt på et angrep fra Iran. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Midtøsten-forskeren mener imidlertid at dette er et farlig spill.

– Hva slag mål Iran har er ikke lett å si, men det er farlig dersom de treffer bygninger eller sykehus, altså noe de ikke mener å treffe. Da kan det hende Israel blir tvunget til å reagere på angrepet og da risikerer man en voldsspiral ute av kontroll, sier Tuastad.