Nå har politiet begynt å grave etter henne igjen

Belur Sardars ektemann har forklart at han og kona Belur var ute og kjørte i bilen deres sent på kvelden den 30. april 2007.

Ved et busstopp i Mjøndalen skal Belur (29) plutselig ha gått ut av bilen.

Ektemannen har forklart at hun aldri kom tilbake til han og deres fire barn på da henholdsvis 1, 3, 5 og 9 år.

DEN SISTE TUREN: Ifølge ektemannen skal han og Belur ha kjørt i bil noen hundre meter fra huset til en busstopp i Mjøndalen. Han hevder at hun gikk ut av bilen her og forsvant Foto: ÅSTED NORGE

Da hun forsvant hadde Belur verken bankkort eller mobiltelefon, mens passet hennes lå igjen i boligen.

Siktet for drap

Hun ble først meldt savnet den 7. mai.

Etter det har politiet i Nedre Eiker saumfart nærområdet for å prøve å finne henne. Uten å finne så mye som et spor.

Det er blitt søkt med dykkere, helikopter, mannskaper, hunder og gravemaskiner etter firebarnsmoren rundt om i hele Nedre Eiker.

AVSPERRET: I 2007 bodde Belur Sardar (29), hennes ektemann og deres barn på 1, 3, 5 og 9 år i denne boligen i Mjøndalen. Foto: Jarl Fr. Erichsen

I begynnelsen ble saken behandlet som en forsvinningssak, men i oktober 2007 ble ektemannen pågrepet og siktet for forsettlig drap på kona.

– Det er mye i saken som tyder på at hun ikke har reist frivilling, ut ifra hva vi har funnet gjennom forklaringer og andre ting, så vi står igjen med at ho er utsatt for en kriminell handling og at ho ligger i nærområdet et sted, har lensmann Torill Sorte i Nedre Eiker tidligere uttalt til TV 2.

Nytt tips i saken

Saken har stått på stedet hvil helt til for en uke siden. Da politiet begynte å grave etter henne på ny, etter at de fikk et nytt og interessant tips, skriver NRK.

Det ble da startet søk med hunder før krimteknikerne gravde opp et rundt 15 kvadratmeter stort område i et skogsområde på Basserudåsen utenfor Kongsberg.

Det ble ikke gjort noe funn.

I oktober 2007 ble Belurs ektemann pågrepet og siktet for forsettlig drap på kona. Men i april året etter ble han løslatt, og saken mot han ble henlagt på grunn av manglende bevis.

I mars 2010 blir han igjen pågrepet og varig utvist fra Norge, etter at det viste seg at han oppga falsk identitet da han kom til Norge som flyktning.