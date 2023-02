NÅ: Aksjonister båret ut – reagerer kraftig

Aksjonistene som har okkupert lobbyen i olje- og energidepartementet i fire døgn, ble i natt båret ut. DSS, som er ansvarlige for sikkerheten i regjeringsbyggene, sendte en begjæring til politiet sent søndag kveld om å få dem fjernet.

– Vi mobiliserte opp mot 50 personer her som demonstrerte utenfor nå i natt, sier presseansvarlig i Natur og Ungdom Tuva Mjelde Refsum til TV 2.

Gretha Thunberg møtte også opp og alle sto utenfor og ropte slagord, mens politiet grep inn mot aksjonistene inne i bygget.

Greta Tunberg sluttet seg til demonstrantene i natt da politiet grep inn og bar ut aksjonistene inne i bygget. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Fjernet med makt

– Klokken 01:36 på natten kom politiet for å fjerne oss, meldte sentralstyrmedlem i Natur og Ungdom Rasmus Berg på Twitter.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli bekreftet like etter til TV 2 at politiet er på stedet, og at aksjonistene har fått beskjed om at de må fjerne seg fra bygget innvendig.

– Klokken 22.10 i går kveld fikk vi en begjæring fra DSS, som har ansvaret for sikkerheten i regjeringsbyggene. Det er de som er grunneier, og når de kommer med en slik begjæring har vi både rett og plikt til å gripe inn, sier Stokkli.

Olje- og energidepartementet klassifiserer som et skjermingsverdig objekt, sier han.

Politiet opplyser til TV 2 like før klokken 02.25 at de er i dialog med demonstrantene, og har bedt dem om å forlate stedet. De har fått en tidsfrist til klokken 02.25.

Politiet er på plass for å fjerne aktivistene som demonstrerer inne i resepsjonen til Olje- og energidepartementet. De demonstrerer mot vindturbinene på Fosen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Nå har de fått pålegg om å forlate. Men i verste fall må vi fjerne dem med makt hvis de ikke vil gå frivillig, sier Stokkli like før 02.25.

TV 2 fulgte med på aktivistenes live-stream fra klokken 02.25. De ble båret inn i heiser og ned i politibilene. Aktivistene var svært opprørte over å bli hentet ut midt på natta, og over at de ble fraktet ut gjennom en heis og ned i en lukket bil i et garasjeanlegg. De fikk beholde telefonene, og fortsatte å uttale seg på live-stream, helt til de avsluttet.

Fosenaksjonistene raser i pressemelding

I en pressemelding som kom ut like etter arrestasjonen er aksjonistene sterkt kritiske til at de ble hentet ut midt på natten.

– Måten arrestasjonen gjøres på er nøyaktig hvordan aksjonen vår, Fosensaken, og det samiske folket i historien har blitt behandlet. Vi blir forsøkt usynliggjort og tiet, her ønsker staten bare å unngå en ny Altaaksjon i bilder og dagslys. Men vi lar oss aldri tie! - sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi.

I morgen fortsetter demonstrasjonen i syvtiden. Aksjonistene vil sitte i veien og blokkere inngangene slik at ingen kommer inn i departementet.

– Vi har tenkt til å hindre folk i å gå inn så langt det går. Vi sitter i veien for dem. Det gjør vi fordi vindturbinene i Fosen står i veien for reindriftssamene på Fosen og for unge samers fremtid. Vi ser ikke noe annet valg enn å aksjonere, sier Tuva Mjelde Refsum til TV 2.

Hun opplyser om at de ikke har blitt bedt om å fjerne seg fra utsiden, men at de vil stå i veien for adgangen til bygget også hvis de får beskjed om å fjerne seg.



DSS: Blokaden ville hindret ansatte

TV 2 har henvendt seg til DSS, Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon, som har ansvar for sikkerheten i byggene, og som sendte en begjæring til politiet om å få aktivistene fjernet søndag kveld like etter klokken 22.00.

DSS har i fire dager hatt muligheten til å sende en slik begjæring til politiet, men har ikke tidligere benyttet seg av den muligheten.

I en pressemelding den 24. februar skriver de følgende:

– Ytringsfrihet er en grunnleggende demokratisk rett. Dette hensynet vurderes fortløpende opp mot sikkerhetsmessige og andre hensyn.

I en pressemelding fra politiet klokken 03.58 natt til mandag uttaler politiet at DSS hevdet at demonstrantene sperret inn- og utganger, og derfor var et vesentlig hinder for departementsdriften.

DSS kom med en uttalelse natt til mandag klokken 04.35:

– DSS ber politiet om hjelp til å avslutte demonstrasjonene i regjeringskvartalet, skriver presseansvarlig Espen Evensen.

Ifølge Evensen ber DSS om hjelp til å avslutte demonstrasjonene inne i og utenfor resepsjonen i regjeringsbygg nr. 5.

– Det var demonstrantenes varslede opptrapping av aksjonen med blokade av flere bygg som gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet, skriver han.

DSS oppgir at «Etter en samlet vurdering mener DSS derfor at opptrappingen medfører en sikkerhetsmessig risiko som ikke kan håndteres uten at det er til hinder for departementenes funksjon.»

Presseansvarlig Tuva Mjelde Refsum i Natur og Ungdom forstår ikke hvorfor de skal flyttes nå når de ikke har blitt flyttet før.

– De kunne fjernet oss torsdag eller fredag i arbeidstiden eller i helgen. Vi kan ikke se at noe har forandret seg nå. Vi synes det er rart og brutalt å vekke aksjonistene klokken to om natten, og det var vanskelig å mobilisere. Det virker som departementet vil usynliggjhøre demonstrasjonen og aktivistene og hindre en ny Altaaksjon i dagslys, sier hun til TV 2.



Politiet er ferdige på stedet

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til TV 2 at de har fått en henvendelse fra DSS om å fjerne aksjonistene som hindrer adgangen til bygget, og at de har fulgt den opp ved å fjerne demonstrantene inne i bygget.

– Alle ble båret ut, og det gikk rolig og fint for seg. De utøvde passiv motstand, sier Stokkli.



Han presiserer til TV 2 at de ikke har valgt å fjerne aksjonistene utenfor bygget.

– Vi er ikke lenger på stedet. Vi samarbeidet med DSS under aksjonen, og nå er det DSS som har normal vaktberedskap i bygget. De har vanlig vekterstatus, sier Stokkli.



Politiet er kjent med at det er planlagt en videre demonstrasjon, men de har i øyeblikket ingen ytterligere planer om å gripe inn.



Planlegger storaksjon med Thunberg

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat har Natur og Ungdom planlagt en større demonstrasjon der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet fra klokken syv mandag morgen.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg skal etter planen slutte seg til aksjonen i 6.30-tiden, men nå var hun altså til stede allerede i natt.