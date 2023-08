Mulig militærkupp i Gabon - meldinger om skudd i hovedstaden

MILITÆRE LEDERE: Skjermbilde fra TV-kanalen Gabon 24 hvor militære ledere leser opp en kunngjøring om at valget er annullert, og at de gjør det slutt på det nåværende regimet. Foto: AFP/NTB

De to nyhetsbyråene AFP og Reuters skriver at soldatene har kommet med en kunngjøring på TV tidlig onsdag morgen. I den het det at resultatene fra helgens valg ikke er kredible, og at valget derfor er annullert.

– Vi gjør slutt på det nåværende regimet, sier de ifølge AFP.

Lyden av skyting kan høres i landets hovedstad.



Stengt grensene

Militærlederne sier de representer alle landets sikkerhets- og militærstyrker. Videre heter det at landets grenser er stengt inntil videre, og at statlige institusjoner er oppløst.

Meldingene kommer like etter at landets valgmyndighet opplyste at president Ali Bongo hadde vunnet gjenvalg til en tredje periode.

AFP-journalister i hovedstaden Libreville melder at det er hørt skudd. Reuters skriver at det ikke har latt seg gjøre å innhente noen kommentar fra landets regjering.

APPLAUS: Militærstyrker ble møtt med applaus i Libreville etter kunngjøringen. Foto: AFP/NTB

Omstridt valgresultat

Meldingene om at militæret har tatt makten kommer like etter at landets valgmyndighet opplyste at president Ali Bongo hadde fått 64,27 prosent av stemmene og sikret seg en tredje periode ved makten.

Opposisjonsleder Albert Ondo Ossa – som ifølge valgkommisjonen fikk 30,77 prosent av stemmene – har fordømt det han kaller «et bedrageri organisert av Bongo-leiren». Ondo Ossa erklærte seg som vinner før valglokalene stengte. Mandag ba valgkampsjefen hans Bongo om gi fra seg makten uten blodsutgytelse.

PRESIDENT: Gabons president Ali Bongo Ondimba, her fra en medaljeseremoni under sykkelrittet La Tropicale Bongo i januar. Foto: STEEVE JORDAN/AFP/NTB

Før valglokalene stengte innførte president Bongo portforbud og stengte internettilgangen for å hindre spredning av falske nyheter, opplyste myndighetene.

Gabon er et lite land vest i Sentral-Afrika som grenser til Ekvatorial-Guinea, Kamerun og Kongo-Brazzaville. Landet er blant de mer velstående i regionen takket være rike mineral- og oljeressurser. Befolkningen er på cirka 2 millioner.

Bongos parti har styrt landet siden det ble selvstendig i 1960. Faren Omar Bongo var president i nesten 42 år fram til sin død i 2009, da sønnen tok over.

Et tidligere forsøk på statskupp i 2011 mislyktes.

Borrell: Viktig for Europa



EUs utenrikssjef sier medlemslandene vil diskutere det som skjer i Gabon og sier et kupp i landet vil øke ustabiliteten i regionen.

Militærtopper sier de har tatt makten i Gabon og satt valgresultatet og landets institusjoner til side.

– Dersom dette blir bekreftet, er det ytterligere ett militærkupp som øker ustabiliteten i hele regionen, sier Borrell på vei inn til et uformelt forsvarsministermøtet i spanske Toledo.

Borrell sier det som skjer i Vest-Afrika er viktig for Europa.

Torsdag skal han lede et uformelt møte for de utenriksministrene i de 27 EU-landene.