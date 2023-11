Moxnes tatt for nye tyverier: – Jeg har et psykisk helseproblem

Det er i et intervju med VG at Moxnes snakker ut, samtidig som han sier at det er flere spørsmål han ikke orker, eller er i stand til, å gå inn på.

Intervjuet kommer etter at han i sommer ble fersket for å stjele et par solbriller fra en butikk på Oslo Lufthavn.

Overfor avisen begrunner han de nye tyveriene med at han har hatt «noen vanskelige år personlig», som han sier at har gitt utslag i selvdestruktiv atferd.

På Facebook skriver han kort tid etter at artikkelen ble publisert:

– Jeg er lei meg for at jeg har skuffet mange og at dette kommer i veien for det viktige arbeidet Rødt gjør.

Han innrømmer at det er vanskelig å snakke offentlig om dette og disse hendelsene, men at han nå velger å gjøre nettopp det.



Små beløp

Avisen skriver at de fredag forrige uke kontaktet Moxnes angående en ny politianmeldelse mot ham, som gjaldt flere nye tyverier fra en dagligvarehandel i Oslo i oktober og november.

Overfor VG oppgir politiet at de har mottatt et forelegg for fem overtredelser av straffeloven § 321, som omhandler tyveri, og at Moxnes har godtatt forelegget.

Selv sier han at forelegget var på 15.000 kroner, og at han godtok det på stedet.

Samtlige av de nye tyveriene var ifølge VG på beløp under 500 kroner.

Ifølge forelegget som VG har fått innsyn i, er det snakk om til sammen seks pakker ost og én pakke salmalaks, fordelt på fem tilfeller.

Overfor avisen sier han at ikke er i stand til å møtes, derfor gjennomføres intervjuet over video – og avisen beskriver ham som «svært preget».

– Skikkelig vanskelig

Avisen skriver at Moxnes tidligere ikke har åpnet opp om visse deler av sitt personlige liv, før nå, til og med ikke til sine nærmeste.

Han forteller videre at det ikke har syntes på ham hvordan han egentlig har det og at han som politiker har hatt trening i å holde maska.

– Det er skikkelig vanskelig å innrømme for meg selv og alle andre at jeg har et psykisk helseproblem. Men det både vil – og skal – jeg gjøre noe med. Det får jeg også hjelp til, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Rødt som sier at Moxnes er sykemeldt og at han ikke vil gi ytterligere kommentarer mandag.

– Vil gi støtten han trenger

Marie Sneve Martinussen tok over som leder for Rødt etter at Moxnes måtte gå av som følge av solbrilletyveriet i sommer.



Hun kaller det en alvorlig sak.

– Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger.

RØDT-LEDER: Marie Sneve Martinussen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg skjønner at Bjørnar har hatt det skikkelig tungt og vanskelig, det er vondt å høre.

Hun sier at han samtidig er glad for at han har klart å åpne opp rundt problemene, og at han tar tak i dem.

– Vi vil gi ham den støtten han trenger fra oss, for å få det til.