Mot ett år til i Nato for Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg kan se ut til å fortsette som generalsekretær i Nato i ett år til.

Det sier en kilde med innsikt i prosessen til TV 2. På det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius vil Stoltenberg bli spurt om å bli værende frem til toppmøtet i juli neste år i Washington DC.

USAs president Joe Biden skal ha nektet å ta nei for et nei. Da de to møttes denne uken skal Biden ha bedt ham fortsette som sjef for militæralliansen.

Dagens Næringsliv og NRK melder også å ha kilder på dette.

TV 2 ba Stoltenberg kommentere opplysningene under en pressekonferanse etter Natos forsvarsministermøte fredag.



– Jeg har ingenting mer å si om dette. Jeg har sagt at jeg ikke har planer om å forlenge når perioden min går ut i høst, og det har jeg sagt en god stund nå, sier Stoltenberg til TV 2 under en pressekonferanse etter Natos forsvarsministermøte.



Hemmelighetsfull

Stoltenberg og Biden møttes denne uken i Det hvite hus.

Stoltenberg inntok sjefsstolen i Nato i 2014, og hans periode har blitt forlenget tre ganger. Han skulle vært ferdig i jobben i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Han frasa seg samtidig stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.

MØTE: USAs president Joe Biden og Nato-sjef Jens Stoltenberg møttes denne uken i Det hvite hus. Foto: Susan Walsh

Stoltenberg har holdt kortene tett til brystet når det gjelder egen fremtid.

– Jeg har bare én plan, jeg. Og det er å avslutte mitt arbeid i Nato til høsten og så komme hjem til Norge, sa Stoltenberg til TV 2 i januar i år.



Det var ventet at hans fremtid i Nato, og hvem som kunne bli hans etterfølger, skulle være tema for møtet mellom han og Biden.

En av de heteste kandidatene for å overta jobben, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uttalte senest torsdag at hun mente Stoltenberg burde fortsette.