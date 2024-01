Morten Hegseth trekker seg som «Love Island»-programleder

TREKKER SEG: Morten Hegseth blir ikke å se som programleder for kommende sesong av «Love Island». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Alexandra Joner tar over vårens sesong.

– Dette er ikke helt enkelt å skrive, så jeg går rett på sak: Jeg har valgt å trekke meg som programleder for «Love Island» og grunnen er sammensatt, skriver Moren Hegseth på Instagram.



– Fellesnevneren er at det blitt for mye – og nå skal jeg bruke tid på å roe ned og ta gode valg. Dette er ett av dem.

Hegseth skriver at han i det siste har tatt «dumme og lite gjennomtenkte beslutninger».

– Det har jeg har fått fortjent kjeft for. Samtidig har det stormet fra alle kanter over lengre tid. Være seg så på grunn av egen idioti eller forutsigbart trykk knyttet til TV-eksponering, skriver han.

Hegseth skriver at han nå vil bruke tiden på terapi, «noen viktige tak» og turer i skogen.

– La meg bare få sagt det: Det finnes ekte problemer i verden; slitne og feilbarlige kjendiser som må ta noen grep og se seg selv i speilet er ikke en av dem. På ingen måte. Men når jobben min er såpass synlig er det jo naturlig å si ifra, skriver han.

– Viktig

Programredaktør Trygve Rønningen i TV 2 sier at de forstår og støtter Hegseths avgjørelse.

– Vi har et langsiktig samarbeid med Morten og mener det er klokt at han tar vare på seg selv og nå tar tak i utfordringene han forteller om. Det gjøres nok best hjemme og ikke i en full produksjon i utlandet som krever ekstremt mye fra alle involverte, sier Rønningen.

– Vi i TV 2 vil støtte ham med det vi kan gjennom dette. Morten har selv forklart at han ønsker å ta tak i utfordringene han har, og det synes vi er bra.

Rønningen sier at Hegseth er en viktig profil for TV 2, som kanalen ønsker å samarbeide med også fremover.

– Det valget han gjør nå blir viktig for et slikt samarbeid, sier han.

Ny programleder

Rønningen forteller at Alexandra Joner har takket ja til jobben på kort varsel.

– Vi ser frem til å se henne i rollen som programleder for «Love Island», sier han. Programmet skal gå på TV 2 våren 2024.

Hegseth skriver at han ønsker den nye programlederen lykke til.

– Jeg skal se på og både gråte og le fra sofaen! Takk til TV 2 som viste forståelse for dette. Og som betaler for psykolog. Dette blir ikke billig, skriver han.

– Ses på den andre sida!