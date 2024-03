Mor, storebror og nabo pågrepet på nytt

Onsdag ble en mor i 40-årene, en storebror i 20-årene og en nabomann i 30-årene dømt til lange fengselstraffer i en grov incest- og voldtektssak på Vestlandet.

Torsdag kveld ble alle pågrepet av politiet. Fredag fremstilles de for fengsling, får TV 2 bekreftet.

– Vi mener det støter allmennhetens rettsfølelse om de går fri, sier politiadvokat Inger Lise Høyland til TV 2.

Hun ber om åtte uker i varetekt for alle tre. De tre fengslingene er berammet i Hordaland tingrett på rekke og rad fredag formiddag.

VIL FENGSLE: Politiadvokat Inger Lise Høyland i Vest politidistrikt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Justismord

Alle tre, samt faren i 50-årene som fikk 21 års forvaring, nekter straffskyld i den omfattende overgrepssaken.

De ble dømt for gjentatte, grove voldtekter av i alt tre barn. Foreldreparet og storebroren for overgrep mot de to yngste barna i familien.

Nabomannen for voldtekter av sin egen sønn, samt de medtiltaltes datter.

Faren har allerede sittet flere år i varetekt i forbindelse med saken.

– Dommen er et justismord, ikke bare mot moren, men mot far og storebror, sa morens forsvarer Astrid Aksnes til BT onsdag.

– Vilkårene ikke oppfylt

Ankesaken er berammet i Gulating lagmannsrett fra september av.

– Denne bestemmelsen skal brukes med stor varsomhet, ifølge Høyesterett. Jeg mener vilkårene absolutt ikke er oppfylt, sier nabomannens forsvarer, Kai Inge Gavle til TV 2.

Han argumenterer med at mannen de siste årene har levd et anonymt liv flere timer unna åstedet for de påståtte overgrepene.

Advokat Ingvill Gjerstad forsvarer den omtalte storebroren i saken under fengslingsmøtet i dag.

– Legger man til grunn det barna forteller, har han også en offerrolle. Det vil ikke støte allmennhetens rettsfølelse om ikke han fengsles. Nå frykter han at han blir sittende frem til ankeforhandlingen er over, sier Gjerstad til TV 2.