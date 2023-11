Mohammeds kone og barn endelig ute av Gaza

SAVN: Mohammed Alsayed har endelig fått beskjed om at hele den norske familien hans kommer ut fra Gazastripen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Fredag kveld sto bare de to barna på utreiselisten. Lørdag kom telefonen Mohammed Alsayed har håpet på i flere uker.

TV 2 har tidligere denne uken, og senest lørdag, fortalt om kona Sherin (39) og de to barna Murad (8) og Joanna (9) til Mohammed Alsayed (44) som har vært fanget i krigssonen på Gazastripen.

Her har de i seks nervepirrende uker ventet på å krysse grensen og komme seg i trygghet i Egypt.

Fredag fikk Mohammed beskjed om at de to barna hadde fått tillatelse til å reise ut, men at kona ikke sto på listen over de 146 norske borgerne med reisetillatelse.

– Glad

De to foreldrene bestemte seg likevel for å ta sjansen – kona skulle dra til grenseovergangen Rafah sammen med barna, i håp om at det skulle løse seg.

Og lørdag ettermiddag fikk 44-åringen beskjeden han har ventet på; både kona og barna har kommet seg ut av Gazastripen og er på vei til Kairo.

– Hun var glad, sier han til TV 2 over telefon fra Trondheim.

Han er ikke helt sikker på hvordan kona fikk reise ut, men slik han forstår det, hadde hun snakket med noen på grensen og fått hjelp til å dra ut med barna.

HJEMLENGSEL: Åtte år gamle Murad er ett av de norske barna som har vært fanget på Gaza. Daglig har han spurt han faren sin om når han skulle få komme hjem. Foto: Privat

En norsk ansatt ved ambassaden i Egypt skal også ha tatt kona og barna imot etter de krysset grensen og passene var stemplet.

– Jeg vet ikke om det er kommet en oppdatert liste eller hva som er grunnen. Det eneste jeg vet er at hun er på bussen sammen med barna på vei til Kairo.

Bare utenlandske borgere

– Hvordan har du det nå?



– Jeg føler meg glad, men jeg er likevel trist, fordi resten av familien min er igjen der – min far, mor og fire søsken.

Av Gazas 2,3 millioner innbyggere, var det bare rundt 8000 som hadde andre statsborgerskap da krigen brøt ut 7. oktober, og som dermed ville få muligheten til å reise ut av den beleirede palestinske enklaven.

UTE: Datteren Joanna på ni år har også i seks lange uker ventet på beskjeden om at hun skulle få lov å reise hjem til Norge. Foto: Privat

Gazastripen grenser til Israel, Egypt og Middelhavet, og er for tiden under en fullstendig blokade av israelske styrker.

Den eneste veien ut til omverden som ikke direkte kontrolleres av Israel, er grenseovergangen Rafah til Egypt.

Men selv om noe nødhjelp slipper inn her og nå noen mennesker med andre statsborgerskap, nekter Egypt å ta imot palestinske krigsflyktninger.

– Trodde det var for sent

Alsayed sier at han lenge var i tvil om kona og barna ville komme seg ut i live fra Gazastripen.

– Jeg kan ikke tro at jeg kommer til å se dem. Jeg hadde mistet håpet, jeg trodde det var for sent, men det kan alltid skje endringer. Jeg gleder meg til å treffe dem på flyplassen.

Familien hadde bestemt seg for ikke å sende barna alene ut – de kunne ikke forstå hvordan barna skulle klare en slik reise uten mor.

– Men det finnes alltid lys i tunnelen, så jeg hadde en liten følelse av at hun kunne få sjansen, sier Alsayed.

– Seks uker med angst

Tobarnsfaren har ikke snakket med barna sine. Dekningen var dårlig, sier han om samtalen han hadde med kona.

– Hvordan har disse seks ukene vært for deg?

– Det har vært tungt. Det har vært som seksti år. Det har vært seks uker med dårlig søvn, angst og mye tanker. Det har vært en tøff periode. Jeg kommer aldri til å glemme disse ukene.

20231115 Trondheim: 51 norske borgere fikk muligheten til å forlate krigsherjede Gaza onsdag. Familien til Mohammed Alsayed i Trondheim var ikke blant dem. Foto: Frank Lervik / TV 2

Nå er han bekymret for alle dem som ikke har mulighet til å reise ut fra den krigsherjede palestinske enklaven.

– Det er blandede følelser, av glede og bekymring. Jeg er både optimistisk og pessimistisk for fremtiden, for de andre som bor der. Vil det være et Gaza igjen, eller vil det ikke være en fremtid der?