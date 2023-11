Mohamed Almokayed (41) ble drept på Gazastripen

Mohamed Almokayed (41) er den andre norske statsborgeren som har blitt drept på Gazastripen under krigen. Det skriver NRK, som får det bekreftet av mannens søster.

Almokayed etterlater seg en kone og en datter på seks måneder. Han skal ha blitt drept i et luftangrep lørdag.

Mannen var hjemmehørende i Arendal.

– Tragisk

Representant for innvandrerrådet i Arendal, Josef Hæier, sier Almokayed ble drept sammen med flere familiemedlemmer i familiens hjem nord på Gazastripen.



– Det er tragisk for en familie å miste så mange familiemedlemmer. Her i Arendal har han en del familie, og det er veldig tungt og tragisk for dem, sier Hæier til TV 2.

Han sier lokalsamfunnet prøver å stille opp med å skape fellesskap og hjelpe familien.

– Det er et sjokk for alle. Det er trist og tragisk at en person mange kjenner er borte. Du føler at det er så nært, sier han.

To norske borgere drept

Utenriksdepartementet bekreftet søndag at de har fått informasjon om at en norsk borger var drept på Gazastripen.

– Det er ikke mulig for Utenriksdepartementet å verifisere informasjonen så lenge krigen pågår. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sa pressevakt Mathias Rongved.

Tidligere i november fortalte norsk-palestinske Bashar El-Najar at hans kone, Ghadah Hassan Abudaqah (48), var drept i et luftangrep på Gazastripen.

De fleste norske borgere som oppholdt seg på Gazastripen har nå fått evakuere. Lørdag kveld landet et fly med 80 norske borgere på Gardermoen.