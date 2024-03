Mistillitsforslag mot Brenna: – Svært alvorlig

Frp varsler mistillitsforslag mot statsråd Tonje Brenna. Det vil skje tirsdag formiddag, når Stortinget behandler habilitetssakene mot blant annet Erna Solberg.

Det bekrefter Frp i en pressemelding tirsdag morgen, og skriver at partiet ikke lenger har tillit til statsråden.

– I et brev til Stortinget fredag innrømmet statsråd Brenna at hun hele fem ganger i 2022 fikk informasjon om at den tette koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS ikke bare var et nært samarbeid, men også økonomisk samarbeid. Dette er helt ny informasjon for Stortinget, som statsråden til tross for at hun er bedt om å legge frem all relevant informasjon, ikke tidligere har valgt å meddele Stortinget, sier nestleder Hans Andreas Limi.

Allerede i innstillingene til kontrollkomiteen forrige uke varsler Frp at det var grunn til å rette sterk kritikk mot Brenna.

– Brenna har bevisst har valgt å holde tilbake opplysninger for Stortinget under behandlingen av kontrollsaken. Det er svært alvorlig, sier Limi.

Det var NRK som omtalte saken først.

Det er ingen andre partier som kommer til å støtte forslaget fra Frp om mistillit mot Brenna.

– Venstre kommer ikke til å gjøre det, sier saksordfører Grunde Almeland til TV2.

MDG og KrF bestemte seg for å skjerpe kritikken mot Brenna mandag, og sluttet seg til Venstre og Høyre, som går inn for et vedtak om at Brenna har opptrådt sterkt kritikkverdig i habilitetssaken. Det er nivået under mistillit.

Flertallet i Stortinget med SV, Ap og Sp går imidlertid inn for å rette mildere kritikk mot Brenna. Et enstemmig storting vedtar sterk kritikk mot tidligere statsminister Erna Solberg.