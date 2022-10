Mistenkt russisk spion pågrepet i Tromsø

En person ble mandag formiddag pågrepet av politi på vei til jobb på Universitet i Tromsø. Det bekrefter assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

– Det er Troms politidistrikt som har pågrepet en forsker ved universitetet i Tromsø. PST har anmodet om at han blir utvist fra Norge, fordi vi mener han er en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, sier Moe til TV 2.

NRK omtalte pågripelsen først.

Politiadvokat Vegard Hermann Tobiassen i Troms politidistrikt bekrefter til TV 2 at de har pågrepet en utenlandsk borger.

– Han er fremstilt for internering i fire uker i dag. Vi har pratet med ham i forkant av interneringsmøtet, sier Tobiassen.

Mannen ble framstilt for fengsling i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø tirsdag. Retten ga politiet medhold. Mannen kan dermed sitte i internering frem til 22. november.

Forsvarsadvokat Thomas Hansen sier mannen stiller seg uforstående til klagene.

– Derfor begjærte han seg også løslatt, sier Hansen til TV 2.

Mannen har verken russisk eller norsk statsborgerskap.

Forsket på hybrid krigføring

Mannens profil på Universitetet i Tromsøs hjemmesider viser at han er del av en forskningsgruppe som forsker på hybrid krigføring. Det innebærer blant annet bruk av ny teknologi og cyberangrep i krigføring.

Han er også del av en forskningsgruppe som forsker på «spørsmål og utfordringer» rundt krig og fred.

Mistenker falsk identitet

PST mistenker at mannen opererer under falsk identitet, og egentlig er russisk og jobber for russisk etterretningstjeneste.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

– En illegalist vil gjerne operere under falsk identitet. Man bruker gjerne identiteten til en avdød person. For å få til det, bruker man gjerne identiteter fra land som ikke har så sentralt folkeregister, sier Moe.

Dette er ifølge NRK første gang PST har pågrepet en person de mener er illegalist i Norge. Mannen kom til Norge på et forskeroppdrag ved Universitetet i Tromsø høsten 2021. Her har han blant annet forsket på nordområdene og hybride trusler.

– PST er bekymret for at han kan ha tilegnet seg et nettverk og informasjon om Norges politikk i nordområdene, sier Moe.

Rektor orientert

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø sier han er orientert av pågripelsen.

– Vi har ikke fått vite annet enn at politiet har gått til pågripelse av en person som har sitt virke hos oss og at det er en pågående etterforskning. Av hensyn til etterforskningen har ikke vi fått vite noe om bakgrunnen for pågripelsen, sier Olsen.

Utlendingsloven åpner for at personer som er begjært utvist, kan holdes internert mens en slik sak behandles. Loven krever ikke en sannsynlighetsovervekt, men «konkrete holdepunkter» for at personen vil prøve å komme seg unna utvisningen fra landet.

– Etter en samlet helhetsvurdering mener retten at det foreligger konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et fremtidig utvisningsvedtak, heter det i kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag.