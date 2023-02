Minst ti palestinere drept av israelske styrker

I tillegg skal over 100 palestinere være såret etter at israelske styrker rykket inn i byen Nablus på okkuperte Vestbredden onsdag. Israel venter nå gjengjeldelse fra militante grupper på Gazastripen.

SAMMENSTØT: En palestinsk mann får helsehjelp etter at israelske styrker rykket inn i den palestinske byen Nablus på okkuperte Vestbredden. Foto: by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Israelske soldater rykket onsdag nok en gang inn i den palestinske byen Nablus på okkuperte Vestbredden, der de møtte væpnet motstand.

Det palestinske helsedepartementet opplyser at ti palestinere ble drept og 102 skadet av israelske soldater under militæraksjonen. Det skriver nyhetskanalen al Jazeera.

Den israelsk avisen Haaretz skriver at det både skal være skader som følge av skudd og inhalering av tåregass.

Blant ofrene er to militante palestinere, en 72 år gammel mann og en 14 år gammel gutt, opplyser helsepersonell, ifølge NTB.

– De ble drept som følge av okkupantens aggresjon mot Nablus, skriver departementet.

Israel: Jaktet militante

Ifølge palestinske medier benyttet de israelske styrkene både skarpskyttere og droner. En talsmann for den israelske hæren opplyser til Haaretz at soldatene jaktet på to militante palestinere.

SAMMENSTØT: Palestinere gjorde motstand da israelske styrker rykket inn i byen Nablus på okkuperte Vestbredden. Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Den militante gruppen Islamsk jihad sier at et hus der to av deres kommandanter befant seg ble omringet av israelske soldater.

Flere væpnede personer ble trukket inn i trefningen som fulgte. Det ble hørt eksplosjoner, og ungdommer kastet stein mot pansrede personellkjøretøy, skriver NTB.

NESTEN 100 SÅRET: En såret palestinsk mann løftes opp på en ambulanse etter at det oppsto sammenstøt da israelske styrker rykket inn i byen Nablus på okkuperte Vestbredden. Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Minst 50 palestinere er hittil i år drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden, blant dem flere mindreårige.

Ni sivile israelere, blant dem tre mindreårige, en sivil ukrainer og en politibetjent, er på samme tid drept i palestinske angrep.

Hamas: Mister tålmodigheten

En høytstående tjenesteperson i det israelske forsvaret sier til Haaretz at de nå forbereder seg på et palestinsk angrep som svar på militæraksjonen.

Tjenestepersonen mener at det er mulig at antallet palestinske døde vil føre til en eskalering med militante grupper på Gazastripen.

Talsperson Abu Obeida for dem militære fløyen til islamistgruppen Hamas, som styrer Gazastripen, sier ifølge Haaretz:

– Motstandsstyrker på Gazastripen overvåker forbrytelsene til fienden og deres tålmodighet holder på å ta slutt.

Sist uke ble en 14 år gammel palestinsk gutt drept og to andre palestinere alvorlig skadet av israelske skudd da israelske styrker rykket inn i byen Jenin på okkuperte Vestbredden.