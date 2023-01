Minst syv døde i skyting i Jerusalem

Den antatte gjerningspersonen er skutt, etter et angrep ved en synagoge fredag kveld.

DREPT: Et tildekket lik etter angrepet i Jerusalem fredag kveld. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Minst syv personer er døde etter en skyting i Jerusalem fredag kveld., rapporterer nyhetsbyrået AFP og israelske medier.

Den liberale israelske avisen Haaretz opplyser at det er syv døde og ytterligere tre skadet etter angrepet ved en synagoge.

Konservative Times of Israel, som var veldig raskt ute med å rapportere om angrepet, melder også om syv døde. Fem av ofrene ble erklært døde på stedet, mens to døde etter at de ble fraktet til sykehus.

Omtales som terror

– Det er flere skadde på stedet, sier en politikilde via det israelske utenriksdepartementets Twitter-konto.

Gjerningspersonen skal også være skutt og pågrepet. Ifølge Times of Israel leter politiet nå etter mulige medsammensvorne. Flere titalls politifolk skal ha rykket til stedet.

Gjerningspersonen ankom stedet i bil og løsnet skudd ved en bygning som blir brukt som synagoge. Deretter flyktet gjerningspersonen i retning mot det palestinske nabolaget Beit Hanina.

Der møtte han politi som var på vei til åstedet, skriver The Times of Israel.

Israel omtaler skytingen som et terrorangrep.

Tilspisset konflikt

Fredagens skyteepisode skjer i en tilspisning av konflikten mellom Israel og Palestina.

Fra sent torsdag kveld til tidlig fredag morgen gjennomførte det israelske forsvaret (IDF) flere rakettangrep mot mål på Gazastripen. Det skriver de israelske avisene Haaretz og Times of Israel.

USAs utenriksminister Anthony Blinken skal til Israel i neste uke. I en uttalelse fra departementet i Washington blir det fastslått at reisen fremdeles vil gå som planlagt.

De israelske angrepene kommer etter at det ble skutt raketter fra Gaza, som igjen skjedde etter at israelske styrker drepte ti palestinere, inkludert to sivile, i flyktningleiren Jenin på okkuperte Vestbredden tidligere torsdag.

EKSOLOSJON: Røyken stiger fra Gaza etter israelske rakettangrep tidligere fredag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Det var den dødeligste enkeltdagen på Vestbredden på flere år.

En talsperson for Hamas beskriver ifølge NTB fredagens skyting som gjengjeldelse for den israelske militæraksjonen torsdag.



Spenningen har det siste året økt mellom palestinere og israelere, både innad i Israel, på okkuperte Vestbredden og mellom palestinere på Gazastripen og Israel.

I fjor ble det gjennomført en rekke terrorangrep av palestinere. Israels svar på disse har vært å øke frekvensen på militære aksjoner mot væpnede grupperinger på okkuperte Vestbredden.