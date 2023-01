Minst ni palestinere drept av israelske styrker

SAMMENSTØT: En ambulanse kjører forbi et israelsk militært kjøretøy mens røyk stiger til været fra en palestinsk veiblokkering i den palestinske byen Jenin på okkuperte Vestbredden torsdag morgen. Foto: Zain Jaafar / AFP

Torsdag morgen skal minst ni palestinere være skutt og drept av israelske styrker i flyktningleiren i Jenin, i byen med samme navn på okkuperte Vestbredden. Det melder avisene Haaretz og Times of Israel.

I tillegg skal 13 palestinere ha blitt fraktet til sykehus med skader – tre av dem med alvorlige skader.

En av de drepte skal være en palestinsk mann i 20-årene, mens en annen skal være en eldre kvinne, opplyser det palestinske helsedepartementet.

Rykket inn i skjul

Det israelske forsvaret har bekreftet at det pågår en militær operasjon i flyktningleiren, men så langt ikke kommentert tallene på drepte.

Ifølge Haaretz skal israelske soldater ha tatt seg inn i i flyktningleiren i en kommersiell varebil. Kort tid etter skal de voldelige sammenstøtene ha oppstått.

SAMMENSTØT: Unge palestinere i Jenin løper i dekning under konfrontasjoner med israelske styrker. Foto: Zain Jaafar / AFP

Den palestinske helseministeren beskylder israelske soldater for avfyre tåregass inn i et sykehus i Jenin, som førte til at flere palestinere også fikk røykskader.

Ifølge al-Jazeera, som viser til et distriktssykehus i området, pågår det torsdag morgen kamper mellom væpnede palestinere og israelske styrker i flyktningleiren.

Den statlige israelske TV-kanalen Kan skriver at israelske soldater rykket inn i leiren med mål om å pågripe det de mener er et høytstående medlem av den militante gruppen Islamsk Jihad.

Spent situasjon

Etter en rekke angrep mot israelere som startet i mars i fjor, har IDF utført flere operasjoner rundt Jenin og ellers på Vestbredden. Det har ført til nesten daglige sammenstøt med dødelig utfall.

Ifølge statistikken fra FNs nødhjelpskontor OCHA ble 183 palestinere drept av israelske styrker på Vestbredden og i okkuperte Øst-Jerusalem i fjor, blant dem 39 mindreårige. Det er over dobbelt så mange som året før, og det høyeste antallet siden 2006.