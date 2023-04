Saken oppdateres.

Det er meldt om eksplosjoner flere steder i Ukraina fredag morgen, og flyalarmen har gått over hele landet. I Dnipro er to personer drept, melder byens ordfører.

– En ung kvinne og et tre år gammelt barn er drept, skriver ordfører Borys Filatov på Telegram. Han ga ikke ytterligere detaljer om angrepet eller om øvrige skader.

ØDELEGGELSER: Det pågår fremdeles redningsarbeid etter personer under ruinene av en denne boligbloggen i Uman, ifølge ukrainske myndigheter. Foto: Det ukrainske innenriksdepartementet.

– Terrorister

Ifølge det ukrainske innenriksdepartementet er minst sju personer drept i den lille byen Uman alene. Uman ligger 2-3 timer sør for Kyiv.

En rakett skal her ha truffet en ni-etasjers boligblokk, der man anslår at 109 mennesker bodde, ifølge innenriksminister Ihor Klymenko.

Søke- og redningsaksjoner pågår fremdeles fredag morgen.

– Terrorister gjorde målrettede angrep mot sivile og objekter. Rundt ti leilighetsbygg er skadet i Uman. Blant én av dem ble hele blokken ødelagt, og folk er fremdeles fanget under ruinene, skriver ukrainas president Voldomyr Zelenskyj på Telegram fredag morgen.

DØDELIG TREFF: Bildet skal ifølge Ukraina vise ødeleggelsene etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Uman. Foto: Politiet i Ukraina

– Denne russiske terroren må besvares rettferdig fra Ukraina og verden, fortsetter han.

Flere eksplosjoner

TV 2s reporter i Odessa melder at de ble vekt av lyden av kraftige smell i natt.



Eksplosjonene skal også ha runget i Kyiv og regionen rundt fredag morgen. Militæradministrasjonen i Kyiv melder fredag morgen at 11 russiske kryssermissiler og to droner er skutt ned av luftvern over hovedstaden.

Kyiv Military Administration rapporterte om morgenen 28. april at 11 russiske kryssermissiler og to droner er blitt skutt ned av luftvern over hovedstaden.



Ifølge innenriksdepartementet ble to personer, blant dem en 13-åring, skadet da et rakettfragment traff et høyhus nær Kyiv.

Det skal også ha blitt meldt om eksplosjoner i Krementsjuk og Poltava i det sentrale Ukraina, og i Mykolajiv i sør.

Reuters siterer regionale Telegram-kontoer som melder at uidentifiserte luftbårne gjenstander var på vei mot den vestlige delen av landet.