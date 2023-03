Minst fem døde – kjernekraftverk frakoblet strømnettet

I alt er fem personer meldt drept og et ukjent antall mennesker såret i angrepene som har rammet store deler av landet, opplyser myndighetene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ukraina omtaler angrepene som de største på tre uker, og flyalarmen går over hele landet.

– Eksplosjoner er blitt registrert i de fleste fylkene – infrastrukturanlegg og boligområder er truffet, skriver presidentrådgiveren Mykhailo Podoljak på Twitter.

Det er meldt om eksplosjoner blant annet i storbyene Kyiv, Odesa og Kharkiv, i tillegg til Lviv i vest, der myndighetene opplyser om fire drepte.

Det er svært sjelden at Russland angriper mål såpass langt vest i landet. Byen ligger like ved grensen til Polen. Det skal være det første angrepet mot byen på flere måneder.

Ifølge guvernøren i Lviv-regionen, Maksym Kozytskyj, rammet angrepet i Lviv, bydelen Zolotsjivskyj. Han sier at redningsarbeidere leter gjennom ruinene av bygninger som ble truffet og at flere kan være fanget i bygningsmassene.

I en melding på Telegram skriver han at to kvinner og to menn er drept etter at en rakett traff boligen deres.

En person er meldt drept og to såret i fylket Dnipropetrovsk, der guvernøren Serhij Lysak sier at flere ulike områder er blitt angrepet.

Kjernekraftverk på aggregat

Ifølge ukrainske myndigheter er det kritisk infrastruktur som nok en gang er målet for de russiske angrepene.

Det har blant annet ført til at kjernekraftverket i Zaporizjzja, som russerne okkuperte for ett år siden, er koblet fra strømnettet etter et angrep, opplyser det ukrainske atomkraftselskapet Energoatom.

STRØMLØS: Kjernekraftverket i Zaporizjzja er avhengig av dieselaggregater. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Kraftverket får nå strøm fra 18 dieselaggregat. Kraftverket har nok drivstoff til å driftes på aggregater i ti dager, ifølge Energoatom.

Reaktorene i kjernekraftverk er avhengige av strøm for kjøling, som hindrer overoppheting, ulykker og radioaktive utslipp.

– Hvis det ikke er mulig å gjenoppta den eksterne strømforsyningen til kraftverket innen den tid, kan det skje en ulykke med konsekvenser for hele verden, advarer de.

Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at 40 prosent av byen er uten strøm. Også i Odessa sier myndighetene at elforsyningen og infrastrukturen er rammet.