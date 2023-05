Landets innenriksminister kaller skytingen for en terroraksjon.

Minst åtte mennesker er drept og 13 er såret etter at en mann har skutt på folk med et automatvåpen i Mladenovac, sør for den serbiske hovedstaden Beograd.

Den mistenkte masseskyteren i Serbia er fredag morgen pågrepet etter massakren utenfor Beograd i natt. Det melder den serbiske kringkasteren RTS.



Skytingen skal ha skjedd ved 23.00-tiden torsdag kveld.

Det skal ifølge serbiske Informer være barn blant de drepte. Statskanalen RTS skriver at åstedet for skytingen var en skolegård. En politimann og hans søster er blant de drepte.



Politiet drev gjennom natten en klappjakt etter mannen, med rundt 600 politifolk satt inn i søket. Blant dem var antiterrorstyrker og gendarmeriet.

BEVÆPNET: En politimann i Dubona utenfor Beograd. Politijakten pågår fredag morgen i et skogsområde utenfor den serbiske hovedstaden. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Ifølge nyhetsbyrået Reuters kom den mistenkte gjerningsmannen kommet tilbake i bil med automatvåpenet, etter en krangel på stedet.

Han skal ha kjørt videre, og deretter skutt på tilfeldige personer fra bilen. RTS erfarer at det angivelig skal ha vært to andre personer i samme bil.

Omtales som terror



Den serbiske innenriksministeren har gått ut og kalt handlingen for en terrorhandling.

Helsedepartementet i landet har slått alarm og ber folk som kan donere blod, om å stille opp.



ÅSTED: Kriminalteknikere søker i området hvor skytingen fant sted. Foto: Antonio Bronic / Reuters

Bilder fra byen viser et enormt politioppbud.

Ifølge CNN er alle spesialgruppene i det serbiske politiet involvert, i tillegg til en anti-terror avdeling.

Andre skyteepisode

Skytingen skjer dagen etter en skoleskyting der en 13-åring drepte åtte elever og en sikkerhetsvakt.

Det førte til at Serbias regjering vedtok innstramming av våpenkontrollen. Innenriksdepartementet opplyser at det vil være strenge inspeksjoner de neste tre månedene.

De vil sikre at våpen og ammunisjon er oppbevart i henhold til reglene. Samtidig settes utdelingen av nye våpenlisenser på vent i to år.



BEOGRAD: Politiet har sperret veien i området. Foto: Armin Durgut / AP

I våpen-verdenstoppen

Det har vært tre masseskytinger i Serbia siden årtusenskiftet. Før de to skytingene denne uken, var den siste i 2016, da en mann drepte fem personer på en kafé i byen Zitiste.

Serbia er det landet i verden med tredje flest våpen i sivilt eierskap per innbygger, ifølge Small Arms Survey. Landet ligger bak USA og Yemen på listen, tangert med Montenegro. Det er 39,1 våen per 100 innbyggere.

Ifølge Deutche Welle stammer størsteparten av våpnene i landet fra de blodige krigene på 90-tallet, etter Jugoslavias fall.

– Det finnes en våpenkultur som strekker seg langt tilbake her. Man ser det i feiringer, hvor folk ofte skyter i luften. Skytevåpen blir sett på som statussymboler. Et symbol på makt, sa forsker Predrag Petrovic til den tyske avisen i 2016.