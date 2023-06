Minst 78 personer døde

STORE REDNINGSAKSJON: Overlevende etter migrantforliset i Middelhavet mottar førstehjelp etter å ha blitt reddet opp av sjøen. Foto: www.argolikeseidhseis.gr via AP

Det fryktes at dødstallet vil fortsette å stige – hundrevis skal ha vært om bord på båten og er nå savnet.

Minst 78 migranter er omkommet etter at en fiskebåt forliste i Middelhavet, opplyser den greske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flere greske medier skriver om forliset, som skjedde utenfor byen Pylos på den greske halvøya Peloponnes.

Den greske avisen Iefimerida skriver at det fryktes at dødstallet vil øke.

– Vi frykter dødstallet vil øke, sier en anonym tjenesteperson i Det greske skipsfartsdepartementet, ifølge Reuters.

REDDET: En migrant trilles av redningspersonell etter å ha blitt hentet opp av sjøen utenfor Peloponnes. Foto: Eurokinissi via REUTERS

Det er uklart hvor mange som var om bord på fiskebåten – som skal ha lagt ut fra Tobruk-området øst i Libya og først ble oppdaget av EU-grensebyrået Frontex sent tirsdag 80 kilometer sørvest for Pylos – men ifølge FN skal det ha vært opp mot 400 personer.



Mens Iefimerida skriver at opplysninger tilsier at over 600 kan ha vært på båten.

Så langt er 104 migranter reddet opp av havet og fraktet til byen Kalamata etter at båten forliste i løpet av natt til onsdag. For noen av disse er tilstanden kritisk.

Dermed er det mulig at minst 200 personer er savnet.

– Omfattende redningsaksjon

Hellas har iverksatt en storstilt redningsaksjon, med blant annet seks kystvaktskip, en fregatt og flere helikoptre etter at meldingen om forliste kom. Flere private båter deltar også.

CNN Greece skriver at forliset det skjedde i internasjonalt farvann, mens Iefimerida gjengir en uttalelse fra den greske kystvakten:

– Siden veldig tidlig onsdag pågår det en omfattende redningsaksjon utenfor Pylos etter at en fiskebåt forliste med et stort antall migranter om bord.

Ifølge BBC har kystvakten også sagt at migrantene om bord på båten, nektet å ta imot hjelp og at ingen av dem hadde på seg redningsvester.

Over 1100 døde migranter

Bare tre andre forlis har medført flere druknede migranter så langt i år i Middelhavet, ifølge FN-byrået Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM).



Det verste skjedde i februar, da 92 migranter døde eller er savnet etter at en båt forliste utenfor den sørlige italienske kysten.

PROVISORISK REDNINGSSKØYTE: En yacht deltok i redningsaksjonen og fraktet flere migranter i trygghet i havnebyen Kalamata i Hellas etter at en fiskebåt med flere hundre migranter forliste natt til onsdag. Foto: Eurokinissi via REUTERS

Så langt i år er 1116 migranter døde eller savnede i forbindelse med å ta seg gjennom Middelhavsregionen til Europa – de aller fleste via båt.

Oversikten deres tar altså for seg andre migrantruter også, men siden 2014 har 25.000 av de nærmere 27.000 migrantene som enten er døde eller savnet, status som druknede.

Til nå i år har 72.000 migranter ankommet Europa – der spesielt Italia, Sania, Hellas, Malta og Kypros er landene som tar imot flest, ifølge FN, skriver Reuters.