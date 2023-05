Minst 33 palestinere drept i israelske angrep

FORTVILELSE:: En palestinsk kvinnes reaksjon etter et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, hvor en leder i grupperingen Islamsk hellig krig ble drept fredag. Foto: REUTERS/Fadi Shana

Minst 33 palestinere er drept i israelske luftangrep mot blokkerte Gazastripen siden natt til tirsdag, flere av dem sivile, inkludert minst seks barn.

Fredag er minst to nye palestinere drept i israelske angrep mot en boligblokk i Gaza by – én av dem er bekreftet å være en høytstående leder i grupperingen Islamsk hellig krig.

Flere enn 110 palestinere er også av angrepene, ifølge al-Jazeera.

Den væpnede konflikten har pågått i fire dager, og på israelsk side er én eldre kvinne i 80-årene bekreftet drept av en rakett som traff en boligblokk i byen Rehovot, sør for storbyen Tel Aviv. Flere andre ble også såret i angrepet.

RAMMET: Palestinske brannkonstabler jobber med å slukke en brann i en leilighet som ble angrepet i et israelsk luftangrep fredag. Foto: AP Photo/Adel Hana

Det var natt til tirsdag at Israel iverksatte operasjonen kalt «Skjold og bue» – da likviderte tre høytstående medlemmer av Islamsk hellig krig. Minst 13 personer ble drept i disse innledende angrepene, inkludert flere sivile og fire barn, skrev Haaretz da.

Fra flere hold er det forsøkt å mekle frem en våpenhvile, men uten hell – Israel har trukket seg fra forhandlingene som følge av raketter skutt mot landet, skrev avisen Haaretz.

Fredag skriver avisen at palestinske kilde sier at Egypt forsetter forsøkene på å dra i land en våpenhvile, men at Islamsk hellig krig ikke er villige til å gå med på en med mindre Israel går med kravene deres.

FN fordømmer angrep på sivile

FNs spesialutsending til Midtøsten, norske Tor Wennesland, fordømte tirsdag angrepene mot sivile. Onsdag gjentok han fordømmelsen, ifølge al-Jazeera, og kalte de israelske angrepene mot sivile for «uakseptable». Han krever en umiddelbar våpenhvile mellom partene.

EVAKUERT: En palestinsk ung jente gråter idet hun evakueres fra hjemmet sitt etter et angrep mot en boligblokk i Gaza by fredag. Foto: REUTERS/Ashraf Amrah

Også FN-sjef Antonio Guterres fordømmer sivile dødsfall på Gazastripen, skriver Reuters. Han ber samtidig alle parter om å utøve maksimal tilbakeholdenhet.

Et av kravene til den Islamsk hellig krig for en våpenhvile er at Israel lover at de ikke likviderer flere av deres ledere. Dette er et krav Israel skal ha nektet å etterkomme.

Hundrevis av raketter

Siden tirsdag har palestinske militante sendt over 900 raketter og granater mot Israel, ifølge Det israelske forsvaret (IDF).

Samtidig sier IDF at de har angrepet over 250 mål på Gazastripen så langt i operasjonen.

Flere av angrepene er rettet mot boligblokker. Israel hevder at de angriper mål knyttet til Islamsk hellig krig, men flere sivile er blant de drepte og sårede.

ANGRIPER ISRAEL: En rakett avfyrt fra nordlige Gazastripen mot israelske områder fredag. Foto: Photo by SAID KHATIB / AFP

Hamas, som styrer Gazastripen, er ifølge IDF ikke involvert i rakettangrepene mot Israel, men ifølge israelske medier koordineres angrepene via en felles kommando for Hamas, Islamsk hellig krig og andre væpnede grupper i det palestinske området.

Ifølge palestinske myndigheter er nærmere 50 hus og leiligheter lagt i ruiner, mens 300 andre boliger i det tett befolkede området er påført store materielle skader i de israelske angrepene.

Lovet hevn

Konflikten denne gangen blusset etter at den palestinske aktivisten og Islamsk hellig krig-medlemmet Khader Adnan tirsdag 2. mai døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.



Han var fengslet uten lov og dom, slik Israel ifølge al-Jazeera holder over 1000 palestinere.

Både Islamsk hellig krig og Hamas sa at de ville svare på Adnans død, og at rakettangrepene som kom kort tid etter hans død, bare var «starten» på deres respons.

Israel svarte på angrepene med å angripe Gazastripen.

DØDE: Palestinere i Gaza by på Gazastripen demonstrerte tirsdag 2. mai og holdt opp portretter av Khader Adnan som døde i israelsk fangenskap. Foto: Mohammed ABED / AFP

Den pågående konflikten mellom Israel og militante palestinere på Gazastripen er den mest omfattende siden august i fjor. Da ble 49 palestinere drept i israelske angrep i løpet av tre dager, 19 av dem var ifølge FN barn.

Siden 2006, året etter at Israel trakk seg ut fra Gazastripen som de hadde okkupert siden 1967, innførte Israel en blokade av det palestinske området – som gjør at Gazastripen i stor grad er isolert fra resten av verden og de okkuperte palestinske territoriene.



Over 100 drept i okkuperte områder

Israel gjennomfører også jevnlige aksjoner mot den okkuperte Vestbredden. De hevder dette er for å bryte opp militante palestinske nettverk og forhindre framtidige angrep.

OKKUPASJONEN: Palestinere løper etter israelske militære kjøretøyer i kjølvannet av en aksjon i byen Nablus på okkuperte Vestbredden tirsdag. Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Palestinerne ser angrepene derimot som en forverring av den 56 år lange okkupasjonen av landområder de ønsker for en framtidig palestinsk stat.

105 palestinere, rundt halvparten av dem militante eller angivelige angripere, blitt drept av israelske styrker på Vestbredden eller i Øst-Jerusalem siden starten av 2023, ifølge en opptelling gjort av nyhetsbyrået AP. Reuters skriver at også 19 israelere er drept på samme tid.