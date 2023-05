Minst 21 drept i russiske angrep i Kherson

Minst 21 mennesker er drept i russiske angrep mot et supermarked og andre mål i Kherson-regionen sør i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter. Ytterligere 48 er såret.



Flere av ofrene er ansatte og kunder som handlet dagligvarer onsdag morgen. Dødstallet er gradvis blitt økt gjennom dagen.

– Per nå er 21 mennesker drept! 48 såret! Alle sivile, skriver Ukrainas president Voldomyr Zelenskyj på Telegram.

Brutale bilder

Ifølge presidenten rammet russisk artilleri en jernbanestasjon, et veikryss, et hus, en jernvarehandel, et supermarked og en bensinstasjon.

Fire ble drept i landsbyer utenfor Kherson, ifølge Reuters. Blant disse var tre ingeniører som jobbet for å reparere skader på strømnettet etter tidligere angrep.



BLODIG: En skadet mann sitter utenfor supermarkedet som ble angrepet onsdag morgen. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP

Det er i sosiale medier publisert flere svært brutale bilder som viser døde mennesker liggende henslengt i det ødelagte supermarkedet. President Zelenskyj har også publisert noen av disse på egen Telegram-konto.

– Vi kan ikke forhandle med mordere. De må stilles til ansvar, sier innenriksminister Ihor Klymenko i en uttalelse.



Russland har ikke kommentert hendelsen, men ettersom byen er svært nær frontlinjen, blir den bombardert jevnlig. Russland inntok Kherson i mars 2022, men ukrainske styrker gjeninntok byen i november.

– Angriper fredelige byer

Russland har gjennomført stadig flere luftangrep de siste dagene, mens Ukraina forbereder en motoffensiv for å prøve å ta tilbake okkuperte områder i Kherson-regionen.



De ukrainske styrkene gjenerobret byen Kherson i november, etter åtte måneders okkupasjon. De russiske styrkene har siden den gang holdt stand på andre siden av Dnipro-elven



FRONTLINJEN: Kherson ligger helt ved frontlinjen mellom ukrainske og russiskokkuperte områder. Kartet viser frontlinjen pr. 26. april. Foto: Institute for the Study of War (ISW)

– Når fienden ikke klarer å oppnå noe på slagmarken, angriper de fredelige byer, sier Serhii Cherevatyi, talsperson for militæret ifølge Reuters.

Guvernør Oleksandr Prokudin i Kherson fylke har innført portforbud i 58 timer i byen fra fredag kveld til mandag morgen. Tidligere har lange portforbud blitt innført av ukrainske myndigheter for å tilrettelegge for forflytninger av styrker og våpen, skriver AFP.

Innbyggere i Kherson får ikke dra inn og ut av byen, og de får kun lov til å gå korte turer i nærheten av boligen eller til butikker.

– Slike midlertidige restriksjoner er nødvendige for at myndighetene kan gjøre jobben sin og ikke sette dere i fare, skriver Prokudin på Telegram. Han råder videre folk til å fylle lagrene med mat og medisin.