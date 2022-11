Minst 162 døde: – Vanskelig å få oversikt

Et jordskjelv har tatt livet av minst 162 personer på den indonesiske øya Java mandag ettermiddag. Nå jobber redningsarbeidere intenst mot klokken for å forhindre at dødstallet stiger.

JORDSKJELV: Flere personer får behandling utenfor et lokalt sykehus i distriktet Cianjur, vest på den sentrale indonesiske øya Java mandag 21. november. Foto: Firman Taqur/Ap Photo

Det var ved ettermiddagstider, lokal tid, at jordskjelvet rammet den vestlige delen av Java, hvor også hovedstaden Jakarta ligger.

Like etter skjelvet var det uklart om noen ble skadet av det eller døde, men så begynte meldingene å komme om omkomne.

Bare timer etter skjelvet som hadde en styrke på 5,6, var det klart at minst 56 personer var døde. Det meldte indonesiske Jawa Post, som siterte den lokale tjenestepersonen Herman Suherman.

Senere mandag opplyser guvernør Ridwan Kamil ifølge flere medier at dødstallet har steget til 162.

OMKOM: En sykehusarbeider i Cianjur triller en båre med en person som døde av jordskjelvet i Indonesia mandag. Foto: Firman Taqur/AP Photo

– Det rapporters at antallet skadde fortsetter å stige imens redningsarbeidet pågår. Så tidlige etter et jordskjelv er det vanskelig å få oversikt, men vi vil vite mer om omfanget i løpet av de neste timene og dagene, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors i Norge i en pressemelding.

De opplyser at indonesiske Røde Kors har mobilisert personell for å hjelpe til med søk og redning, førstehjelpsinnsats og samtidig jobbe med å få oversikt over skadeomfanget og hvor behovene er størst.

– Nå umiddelbart etter jordskjelvet er det viktig å komme raskt til der folk er skadd, og sørge for at folk kommer seg ut av umiddelbar fare. Men veldig raskt blir det også viktig å dele ut vann, mat og forsyninger til folk som har blitt evakuert eller som har fått sine hjem ødelagt, sier Bjørke-Henriksen.

Forventer høyere dødstall

Ytterligere 700 er skadet. I tillegg sier guvernør Kamil at mange mennesker fortsatt er savnet etter jordskjelvet, og at tallene på døde og skadde dermed er ventet å øke ytterligere.

Han opplyser også at redningsarbeidere nå forsøker å ta seg frem til områder som er avsperrede som følge av jordskred.

De fleste av de omkomne er barn, ifølge avisen Kompas. Avisen skriver også at 13.784 mennesker har mistet hjemmet.

STORE SKADER: En lokal mann ser på fullstendig ødelagte hus i Cianjur etter jordskjelvet. Foto: Reuters / NTB

Tilknyttet sykehus

Flere av personene som døde, skal ha vært tilknyttet et sykehus vest på øya. Ifølge tjenesteperson Herman Suherman døde flere av at bygninger kollapset.

Bygninger i hovedstaden Jakarta svaiet som følge av skjelvingene, men det er så langt ikke meldt om døde i hovedstaden.

Innbyggere i området blir bedt om å være på vakt for mulige etterskjelv.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sender tanker til de som er rammet.

– Trist over de fryktelige nyhetene om de ødeleggende jordskjelvet på Java, Indonesias største øy. Mine tanker går ut til alle som har mistet sine kjære, alle som er skadd og alle som er rammet. Norge står sammen med det indonesiske folk, skriver Huitfeldt på Twitter.

I denne delen av Indonesia rammet skjelvet: