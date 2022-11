JORDSKJELV: Flere personer får behandling utenfor et lokalt sykehus i distriktet Cianjur, vest på den sentrale indonesiske øya Java mandag 21. november. Foto: Firman Taqur/Ap Photo

Jordskjelv i Indonesia:

Minst 162 døde – frykter at dødstallet vil stige

Et jordskjelv har tatt livet av minst 162 personer på den indonesiske øya Java mandag ettermiddag. Nå jobber redningsarbeidere intenst mot klokken for å forhindre at dødstallet stiger.