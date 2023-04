Saken oppdateres.

Det er meldt om eksplosjoner flere steder i Ukraina fredag morgen, og flyalarmen har gått over hele landet. I Dnipro er to personer drept, melder byens ordfører.

– En ung kvinne og et tre år gammelt barn er drept, skriver ordfører Borys Filatov på Telegram. Han ga ikke ytterligere detaljer om angrepet eller om øvrige skader.

ØDELEGGELSER: Det pågår fremdeles redningsarbeid etter personer under ruinene av en denne boligbloggen i Uman, ifølge ukrainske myndigheter. Foto: Det ukrainske innenriksdepartementet.

– Terrorister

Ifølge det ukrainske innenriksdepartementet er minst 14 personer drept i den lille byen Uman alene, blant dem to ti år gamle barn. Uman ligger 2-3 timer sør for Kyiv.

En rakett skal her ha truffet en ni-etasjers boligblokk, der man anslår at 109 mennesker bodde, ifølge innenriksminister Ihor Klymenko.

Søke- og redningsaksjoner pågår fremdeles fredag morgen. Dødstallet ventes å stige, og Uman har ifølge ordfører Iryna Pletnyova erklært tre dager sørgetid for ofrene.

– Terrorister gjorde målrettede angrep mot sivile og objekter. Rundt ti leilighetsbygg er skadet i Uman. Én av blokkene er helt ødelagt ødelagt, og folk er fremdeles fanget under ruinene, skriver Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj på Telegram fredag morgen.

DØDELIG TREFF: Bildet skal ifølge Ukraina vise ødeleggelsene etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Uman. Foto: Politiet i Ukraina

– Denne russiske terroren må besvares rettferdig fra Ukraina og verden, fortsetter han.

Flere eksplosjoner

TV 2s reporter i Odessa melder at de ble vekket av lyden av flyalarmen i natt.



Eksplosjonene skal også ha runget i Kyiv og regionen rundt fredag morgen. Militæradministrasjonen i Kyiv melder fredag morgen at 11 russiske kryssermissiler og to droner er skutt ned av luftvern over hovedstaden.

Ifølge innenriksdepartementet ble to personer, blant dem en 13-åring, skadet da et rakettfragment traff et høyhus nær Kyiv.

Det skal også ha blitt meldt om eksplosjoner i Krementsjuk og Poltava i det sentrale Ukraina, og i Mykolajiv i sør.

Reuters siterer regionale Telegram-kontoer som melder at uidentifiserte luftbårne gjenstander var på vei mot den vestlige delen av landet.