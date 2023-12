Mindreårig jente mistenkt for drapsforsøk i Bergen

DRAPSFORSØK: Vest politidistrikt etterforsker et drapsforsøk hvor to mindreårige er involvert. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En mindreårig jente er mistenkt for drapsforsøk etter en hendelse i Åsane i Bergen fredag kveld. Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Politiet rykket i 21-tiden fredag ut til en adresse i Åsane, etter melding om en knivstikking. Det var flere mindreårige på adressen. Fornærmede, en mindreårig gutt, var påført en stikkskade i ryggen. Mistenkte er en mindreårig jente, skriver politiet.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar sier politiet fikk melding om en «uoverensstemmelse» på en privat adresse i Åsane, samt opplysninger om at en av de involverte skulle være knivstukket. Da politiet ankom var det flere ungdommer på adressen.

– Det var en sammenkomst. De involverte går på samme skole og er jevnaldrende, bekrefter Skaar til TV 2.

To ulike versjoner

Av hensyn til de involvertes unge alder, er det begrenset hva politiet kan uttale seg om i saken. Politiadvokat Skaar ønsker ikke å kommentere om det var rus involvert, men sier at verken den mistenkte eller den fornærmede er kjent for politiet fra tidligere.

– Vi har foreløpig ikke et bestemt motiv, eller et hendelsesforløp vi kan si er det riktige. Det er to ulike varianter som sirkulerer, og det å avklare hva som faktisk har skjedd vil bli en del av etterforskningen, sier Skaar.

Patruljen som rykket ut til adressen har hatt samtaler med personene som var tilstede under hendelsen, men det er foreløpig ikke foretatt noen formelle avhør. Både den mistenkte og den fornærmede vil avhøres i løpet av uken.

Kan ikke straffes

Saken ble først kodet som grov kroppsskade, men blir nå etterforsket som drapsforsøk. Dette på grunn av skadene til fornærmede, og knivstikkets plassering, skriver politiet. Det er for tidlig å si noe konkret om guttens skadeomfang.

– Vi har fortsatt ikke mottatt legeerklæring, så dette er basert på hva foresatte har forklart, sier politiadvokat Skaar.

Den fornærmede gutten er nå skrevet ut av sykehus, og vil sammen med den mistenkte avhøres på Barnehuset i løpet av uken. Ettersom den mistenkte er under kriminell lavalder, kan hun ikke straffes. Politiet har likevel en plikt til å etterforske saken.

– I slike saker går man ikke like grundig inn i alle detaljer. Hvis dette var et drapsforsøk som skulle føres for retten, ville en snudd alle steiner. Det gjør man ikke her, samtidig som man likevel vil høre de involverte sin historie, avslutter Skaar.

Lokalt politi har tett kontakt med skolen de involverte går på.