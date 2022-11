Militærjuntaen i Myanmar løslater tidligere britisk ambassadør og nær 6.000 personer

Militærjuntaen i Myanmar skal torsdag løslate nærmere 6.000 personer i et masseamnesti, blant dem Storbritannias tidligere ambassadør, sier en tjenestemann.

ARKIVFOTO: Militærjuntaen i Myanmar har fengslet demonstranter og opposiisjonelle. Her protesterer en kvinne mot den fortsatte fengslingen av Aung San Suu Kyi foran FN-bygningen i Bangkok den 21. februar 2021. Foto: Lillian Suwanrumpa / AFP / NTB

Den tidligere britiske ambassadøren Vicky Bowman og hennes ektemann Htein Lin, den japanske journalisten Toru Kubota og australske Sean Turnell, som var økonomisk rådgiver for Aung San Suu Kyis avsatte regjering, er blant personene som løslates.



Løslatelsene skjer i anledning Myanmars nasjonaldag torsdag.

– Til sammen skal 5.774 fanger, blant dem rundt 600 kvinner, løslates, sier en høytstående tjenestemann til AFP, og oppjusterer et tidligere oppgitt tall på 700 personer.

Juntaens talsmann Zaw Min Tun kommer med tilsvarende opplysninger til lokale medier.

Bowman var Storbritannias ambassadør til Myanmar fra 2002 til 2006. I august ble hun pågrepet sammen med ektemannen sin. Begrunnelsen som militærjuntaen ga var at hun ikke hadde oppgitt at hun bodde på en annen adresse enn den som er oppgitt i dokumenter.

Paret ble senere fengslet for ett år. Ektemannen hennes er en fremtredende kunstner.

Turnell var ansatt som rådgiver for Myanmars sivile leder Suu Kyi da han ble pågrepet kort tid etter kuppet i februar 2021. I september i år ble han og Suu Kyi dømt til tre års fengsel for å ha brutt landets lover om statshemmeligheter.

26 år gamle Kubota ble pågrepet i juli i år nær en demonstrasjon der folk protesterte mot militærjuntaen i Yangon. Han ble sammen med to myanmarske borgere dømt til ti års fengsel. En kilde ved Japans ambassade i Myanmar sier til AFP at de er blitt orientert om at Kubota skal løslates senere på dagen.

(NTB)