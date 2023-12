Mildværet spolerer planene

HYTTEPARADIS: Kvamskogen er et hytte- og skiparadis for mange i bergensområdet. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Alt var klart. Utallige arbeidstimer og store pengesummer var gått med for å forsøke på en tidlig sesongåpning på Furedalen Alpin på Kvamskogen i Vestland.

– Det har vært 14 dager med knallhard jobbing og snøproduksjon. Det er brukt mye tid. De ansatte har gjort en kjempejobb, og ikke minst er det brukt mye penger, forteller daglig leder Jan Guttorm Skeie i Furedalen.

Allerede denne helgen skulle skiglade bergensere og vestlendinger kunne ta i bruk skianlegget.

Slik blir det imidlertid ikke.

GODE FORHOLD: En kald og fin desember har sørget for mye natursnø på Kvamskogen. Den kan regne bort i helgen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Aldri lett å stenge

– Den største konsekvensen av værmeldingen, er at vi må utsette sesongåpningen, forteller Skeie, som uroer seg for at alt regnværet kan ta med seg natursnøen.

Etter en lang periode med kulde og klarvær, snur været denne helgen. Nesten hele Vestlandet kan få mellom 50 og 100 millimeter nedbør i døgnet.

– Vi begynte å ane uro da vi så langtidsvarselet tidligere i uken.

Dermed måtte Skeie fredag formiddag ta den tunge beslutningen om å utsette åpningen.

– Når du driver skiheis, er det aldri lett å stenge. Det sitter langt inne, men jeg må tenke litt framover. Det å kjøre tråkkemaskin i helgen vil kunne føre til at snøen smelter mye fortere. Det kunne gått utover en seinere åpning.

Ser an situasjonen

Også på Voss kan været skape litt utfordringer. Det forteller administrerende direktør i Voss Resort, Øyvind Wæhle.

– Vi er forberedt på mildvær, og ser situasjonen an, sier Wæhle, som samtidig kan fortelle at det natt til fredag kom 15 centimeter med nysnø.

Skulle værmeldingen slå til, kan de risikere å måtte redusere åpningstidene.

– Men vi får se. De første varslene sa at det allerede nå skulle være skikkelig mildvær, men sånn er det ikke. Det kan jo være at de som melder har tatt litt i for å skremme oss, eller skremme bort gjestene våre, spøker Wæhle.

Voss Resort fikk en tidlig sesongstart. De har allerede hatt åpent i to helger, og har tatt imot rundt 3500 besøkende.

– Så langt er det en veldig bra sesong. Folk vil gå på ski.

Ellers er de optimistiske med tanke på tiden som kommer. Utover neste uke skal været bedre seg, og det lover godt for de som planlegger å tilbringe juleferien i skibakkene.

GOD SESONGÅPNING: Voss Resort har allerede hatt to fine helger så langt denne sesongen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dette været har vi vært gjennom før, og enda mer til. Så det står vi av, konkluderer vestlendingen.

Håper på hvit jul

Det kan fortsatt bli hvit jul flere steder.

Optimisme er det derfor fortsatt å spore på Kvamskogen. Været skal bli bedre også her, og alt ligger derfor til rette for at de kan åpne for skiglade juleturister neste lørdag, på selveste lille julaften.

– Det ser ut som det skal bli en del snø fram mot julehelgen. Det håper vi selvsagt skal skje, slik at vi er klare til å åpne, sier Skeie i Furedalen, og fortsetter:

– Vi håper på kaldt og fint vær med masse snø og masse folk.