Mikroflyet som styrtet i Lyngdal var stjålet

Et mikrofly styrtet onsdag ettermiddag i Lyngdal i Agder.

Det involverte flyet viser seg å være stjålet fra flyklubben på Lista flystasjon.

– Det er stjålet en gang etter tirsdag ettermiddag. Begge de involverte personer er besluttet pågrepet, skriver politiet på Twitter.

– Alle tegn tyder på at det er stjålet. Det tilhører Lista og eier av tilsvarende fly har meldt at det er borte, sier operasjonsleder Tom Einar Gausdal til TV 2.



Politiet kan ikke si mer om detaljene rundt tyveriet og vet foreløpig ikke noe mer om skadeomfang eller hendelsesforløp.

Det var to personer om bord, som selv ringte nødetatene og varslet om situasjonen, opplyser Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til TV 2.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Fløy over huset

Bjørn Pedersen er medlem av Lista Flyklubb. Han forteller at han så det stjålne flyet i lufta over sitt eget hus onsdag, men visste på det tidspunktet ikke at det var stjålet.

– Flere observerte flyet i lufta, blant annet meg. Det fløy rett over der jeg bor. Men jeg visste ikke hvilket fly det var engang, før det begynte å komme inn meldinger til flyklubben. Så kom det en telefon fra brannvesenet som fortalte at det var styrtet, sier Pedersen til TV 2.

Han forteller aktuelle flyet er et sportsfly, den minste og letteste flytypen vi har i Norge. For å kunne fly et slikt fly er man nødt til å være medlem av sportsflyseksjonen. Dette krever at man melder seg inn i en flyklubb, slik som Lista.

– Flyet er privateid, men registrert i flyklubben vår. Men det var ingen tilknyttet klubben som var om bord, for å si det sånn, sier Pedersen.

Foto: Marius Kalleberg Mydland

Hadde flaks

Klokken 14.45 var en ambulanse er fremme på stedet, og begge om bord i flyet var våken og bevisst.



Pedersen forteller at medlemmene av Lista flyklubb synes det er en spesiell sak. Han mener de to som satt i flyet hadde flaks som kom helskinnet unna tyveriet.

– Selv er jeg litt overrasket over at de har kommet seg i lufta, sier Pedersen.

Flyet styrtet i nærheten av Dalekniben i Lyngdal.