Mike Pence: – Presidentens ord satt meg og min familie i fare

I sitt første TV-sendte intervju etter stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021, forteller tidligere visepresident i USA Mike Pence om hvordan han opplevde den dramatiske dagen.

Under intervjuet med ABC News journalist David Muir, kommer Pence med kraftige ord mot den tidligere presidenten Donald Trump.

Blant annet mener han at Trump satt både Pence, hans familie og alle andre som satt i Kongressen sitt liv i fare den 6. januar.

– En del av problemet

– Jeg mener at presidentens ord var uforsvarlige. Det var klart at han valgte å være en del av problemet, sa Pence.

Videre forteller han at en tweet fra Trump gjorde han sint. Det var en tweet som Trump hadde sendt ut, hvor han skrev at «han ikke hadde mot til å gjøre det som burde vært gjort». Tweeten ble sendt etter at Pence ikke ville gripe inn for å gjøre noe med at de folkevalgte var i ferd med å godkjenne Joe Bidens valgseier.

Nye dramatiske bilder fra kongress-stormingen

– Jeg snudde med til datteren min å sa at det trengs ikke mot for å bryte loven, men det trengs mot for å opprettholde lovene, sa Pence i intervjuet.

– Satt meg og min familie i fare

Trump mente at Pence hadde mulighet til og burde gripe inn da Bidens valgseier skulle godkjennes. Det mener han fordi Pence hadde ansvar for å overse Kongressens godkjennelse. Det var under denne seremonien at Trump samtidig holdt en tale utenfor. Mange av Trumps tilhengere tolket det han sa under talen, som en oppfordring til å storme Kongressen.

– Presidentens ord var uforsvarlig og handlingene hans var uforsvarlig.

– Presidentens ord den dagen på demonstrasjonen satte meg og familien min og alle i Capitol-bygningen i fare, avslutter Pence.