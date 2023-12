Midlertidig bevæpning av politiet

Politiet sier at de må bevæpne seg nyttårsaften, til tross for at det ikke foreligger konkrete terrortrusler mot Norge.

På bakgrunn av en oppdatert trusselvurdering fra PST er det besluttet nasjonal bevæpning av innsatspersonell i politiet frem til midnatt 1. januar 2024, skriver politiet i en pressemelding ved 11-tiden nyttårsaften.

Det til tross for at trusselnivået i Norge ifølge PST er uendret.

Det er likevel kort tid siden PST vurderte at trusselen mot jødiske og israelske mål er skjerpet i Norge, i kjølvannet av Israels krigføring på Gazastripen.

Trygger befolkningen

I pressemeldingen søndag skriver politiet at PST i den oppdaterte trusselvurderingen sier at kirker og kristne forsamlingssteder fremstår som aktualiserte terrormål i Europa – og EU advarte tidlig i desember om terrorfare.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler mot Norge, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom nyttårshelgen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.



BEREDSKAPSDIREKTØR: Tone Vangen i politidirektoratet. Foto: Tore Meek / NTB

Tidligere denne uken kom nyheten om at Frankrike mobiliserte 90.000 politifolk nyttårsaften og utplasserte ekstra politistyrker gjennom nyttårshelgen, som et grep mot terrortrusselen.

I Norge kan befolkningen oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene, skriver politiet, samtidig som de oppfordrer folk til å feire nyttår som normalt.

− Nyttår er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn.

Vangen sier at det er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak.

Ikke oppbemannet

Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt sier han ikke tror publikum vil merke deres tilstedeværelse på noen annen måte enn at man vil se at polititjenestepersonene på jobb er bevæpnet.

Han viser til pressemeldingen om at det per nå ikke er noen konkrete trusler, men at man gjerne vil se økt tilstedeværelse av politi ved religiøse forsamlingssteder.

– Vi har per nå ikke oppbemannet, men det er vurderinger som gjøres fortløpende, sier operasjonslederen.



Ingen konkrete opplysninger



Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, sier til TV 2 at politiet fikk den oppdaterte trusselvurderingen fra PST lørdag kveld.

– Vi har vurdert det på bakgrunn av de siste ukenes hendelser i Europa, sier han og peker på at det har vært flere arrestasjoner i Tyskland og Frankrike.

I slutten av november ble en 15 år gammel tysk-afghansk gutt, og en 16 år gammel russer bosatt i Tyskland arrestert for planlegging av et terrorangrep mot et julemarked og en synagoge i Köln.

Bernsen understreker at PST ikke har noen konkrete opplysninger om konkrete terrorplaner i Norge.

– Så bakgrunnen for den oppdaterte trusselvurderingen er den mer generelle trusselvurderingen i Europa, og det som skjer i Gaza.