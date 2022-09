Mener usikre markeder er godt nytt for Norge

Oljefondet har aldri tapt så mye penger på et halvår som det gjorde i starten av 2022. Men det er ikke derfor Tangen ligger våken om nettene.

Man sier gjerne at folk som er redd for å investere pengene sine putter dem i madrassen. Sjefen for Norges pengebinge har faktisk regnet på hvor stor madrass han hadde trengt for å få plass til alle pengene han forvalter gjennom Oljefondet – mer om det litt senere.

Først skal vi la Tangen forklare deg hvorfor han ikke putter pengene i madrassen – men tvert imot tror at vi nordmenn vil tjene på børsuroen verden opplever akkurat nå.

DEDIKERT: Nicolai Tangen foretrekker å jobbe hele tiden, for så å ta seg fri i noen år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Vi møter mannen som forvalter et par millioner for hver og én av oss nesten på dagen to år etter at han begynte i jobben som sjef for Oljefondet. Han virker selvsikker, rolig og har en måte å snakke på som får folk til å lytte. Han tror børsuroen vi ser nå bare er positivt for landets pengebinge.

– Nå har jeg litt splittet personlighet. På den ene siden håper jeg at fondet skal gå opp, på den andre siden er det litt fint at det går ned, slik at vi får puttet pengene inn på et bedre nivå, forklarer oljefondssjefen.

Luksussituasjon

For mens andre fond gjerne må selge når pilene peker nedover for å sikre seg, er det helt motsatt for Oljefondet, som i disse dager får rikelig med påfyll av frisk kapital på grunn av olje- og gassprisene.

– Akkurat nå er situasjonen litt spesiell, for vi får så mye penger inn i fondet på grunn av de høye energiprisene. Det gjør at det faktisk er litt positivt at aksjemarkedet går ned, for da får vi kjøpt tingene litt billigere, påpeker Tangen.

JUBILANT: TV 2s Sturla Dyregrov møtte Tangen for en lengre prat da han hadde sittet to år som sjef for Oljefondet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hvordan man best forvalter penger i slike urolige tider, er noe Tangen bruker mye tid på. Så mye at det faktisk ikke er tid til noe annet.

– Jeg bruker hele døgnet mitt på Oljefondet. Det er det eneste jeg tenker på og det eneste jeg driver med. Det skal jeg gjøre frem til den siste dagen min, understreker 56-åringen.

Mange snakker om work/life balance, og det har jeg egentlig aldri skjønt. Jeg synes jobben er utrolig gøy. Den vil jeg bruke mest mulig tid på Nicolai Tangen

Rekordrødt 2022

Selv om han elsker å jobbe, erkjenner 56-åringen at de to første årene ikke ble helt som han så for seg.

– Det har vært to rare år, egentlig. Det første året gikk det jo bra i aksjemarkedet, og fondet tjente mye penger. I år har det vært mer rufsete, reflekterer Tangen.

«Rufsete» er kanskje et litt mildt ord. I første halvår av 2022 forsvant 1680 milliarder kroner fra fondet. Sagt på en annen måte: Hver enkelt nordmann tapte 311.000 kroner.

Med lang fartstid som investor har Tangen lært seg at det er normalt å tape penger. I jobben som oljefondssjef må han være ydmyk, rett og slett fordi man tar feil så ofte. Men det er ikke rekordstore tap som holder ham våken om nettene.

– Jeg ligger våken fordi jeg tenker på hvordan vi kan utvikle organisasjonen videre, ikke fordi vi eventuelt taper penger i det korte bildet, sier Tangen.

Det er en tankegang han også snakker med mange av sine ansatte om.

– Man blir vant til å tape penger innimellom, og det ikke skal ødelegge livet ditt.

Selv om Oljefondet aldri har hatt et tilsvarende tap tidligere, mener Tangen at det fort kunne vært mye verre. I fjor ble det gjort flere grep for å redusere risikoen i Oljefondet. Det lønner seg nå.

– I år har vi cirka 150 milliarder mindre tap enn det markedet har hatt, altså det vi måler oss mot. Det var på grunn av ting vi skrudde på i fjor.

Tangen liker heller å tenke at Oljefondets 500 ansatte har tjent 150 milliarder i første halvår enn at de har tapt 1680 milliarder. Og det blir en ganske grei fortjeneste per ansatt, selv om Tangen ikke er typen som hviler på laurbærene.

Når man er fondsforvalter må man aldri være fornøyd. Du må alltid være deprimert over at du ikke tjener mer penger. Der er jeg, jeg er aldri fornøyd. Nicolai Tangen

Tangen: – Positivt at aksjemarkedene går ned

Madrass større enn Everest

Tilbake til det hypotetiske regnestykket. Sammen med noen kolleger stilte Tangen seg nylig spørsmålet:

Hvis du tar ut alle pengene i Oljefondet i tusenlapper for å putte dem i madrassen på soverommet, hvor stor må madrassen være?

– Vi tok utgangspunkt i en vanlig madrass på 90x200 centimeter. Den må jo være ganske høy. Den må faktisk være 10.400 meter høy. Det er jo høyere enn Mount Everest, sier Tangen med et smil.

GIGANTISK: – Det er litt sånn prinsessen på erten, sier Tangen om den hypotetiske madrassen. Foto: TV 2

Regnestykket er neppe en særlig praktisk måte å illustrere de enorme summene oljefondssjefen har ansvar for å forvalte. Ser man på konkrete verdier, kan Tangen blant annet vise til at fondet er eier i 9000 selskaper. Faktisk eier den norske stat i gjennomsnitt 1,5 prosent av alle børsnoterte selskap i hele verden.

I tillegg har fondet masse statlige obligasjoner, og Oljefondet eier også nesten 1000 eiendommer. Akkurat dét virker Tangen særlig fornøyd med.

Vi eier 25 prosent av Regent Street. Og det finnes mer vi kan kjøpe. Nicolai Tangen

Og kanskje er det akkurat disse verdiene som på en forståelig måte illustrerer hvor ufattelig stort Oljefondet faktisk er.

– Når jeg går ned Regent Street og ser de fantastiske eiendommene, så tenker jeg det er helt ufattelig at et lite land med fem millioner mennesker eier 25 prosent av Regent Street. Det er den fineste gata i London. Da blir jeg litt stolt på vegne av Norge, sier Tangen mens et stolt smil presser seg frem.

Som en Ferrari

Det er nettopp på vegne av Norge at Tangen tenker på Oljefondet 24 timer i døgnet, syv dager i uken, 365 dager i året. Til tross for det enorme medieoppstyret som oppsto da han ble ansatt i 2020, ville han ikke gjort noe annerledes.

– Jeg angrer ingenting, understreker Tangen.

TRYKK: Nicolai Tangen ble utsatt for et voldsomt mediekjør da han tiltrådte i 2020. Foto: Rune Blekken / TV 2

Han viser til en samtale med styrelederen i Ferrari, som han nylig intervjuet på vegne av Oljefondets egen podkast.

– Jeg spurte ham om Ferrari egentlig er en bil, innleder Tangen, før han på sin beste italienske aksent imiterer svaret han fikk av Benedetto Vigna:

– «But Nicolai, Ferrari is not a car, it is a dream. When you work for Ferrari, you work for Italy». Og Oljefondet er en annen sånn drøm. Når du jobber for Oljefondet, da jobber du for Norge og det er helt fantastisk. Jeg ville ikke byttet det for noe, avslutter Tangen.