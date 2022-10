Mener Ukraina må få luftvern: – Det haster

Nato-sjef Jens Stoltenberg oppfordrer allierte til å donere luftvernsystemer til Ukraina etter den russiske bombingen.

– Allierte har alt gitt luftvernsystemer, men Ukraina trenger mer, sa Stoltenberg på vei inn til første dag av Natos forsvarsministermøte i Brussel.

Han viste til den nylige russiske bombingen av flere ukrainske byer, samt sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.

– Dette viser at det haster med mer luftvern, sier Stoltenberg.

Han berømmet samtidig allierte som har lovet å levere luftvernsystemer til Ukraina, som Tyskland og USA.

– Vi ser alle hvor viktig det er. De grusomme angrepene mot Ukraina med ødeleggelsene av sivil infrastruktur og angrep på energiinfrastruktur er alvorlig ettersom vi nærmer oss vinteren.

ØDELEGGELSER: To menn sjekker bilen sin i et utbombet nabolag Kyiv onsdag. Foto: REUTERS / GLEB GARANICH

Nødvendig for å beskytte byer

– Det er verdt å merke seg at det ukrainske luftvernet mandag skjøt ned halvparten av missilene og dronene i det russiske angrepet. En så høy nedskytningsprosent er svært godt gjort, særlig når det kommer fra alle retninger inn mot Kyiv, sa oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen til TV 2 tirsdag.

– Det viser viktigheten av et moderne luftvernssystem for å beskytte byene sine mot russiske angrep.

Han sa også at ukrainerne har behov for mer av det de allerede har fått av våpen langt. I tillegg ber de fremdeles om vestlige stridsvogner, og artilleri og missiler med lengre rekkevidde.

Støtte fra flere hold

I etterkant av mandagens angrep, har Tyskland lovet å sende luftvernsystemer av typen Iris-T SLM, som er designet for å beskytte en middelstor by fra luftangrep.

USA lover også å sende avanserte luftvernsystemer.





Amerikanerne har fra før sendt store forsendelser med våpen til Ukraina, blant annet rakettsystemet HIMARS, som flere eksperter har ment kan være med på å forandre krigen.

Foto: REUTERS/INTS KALNINS

– Videre ukrainsk suksess avhengig av fortsatt vestlig våpenstøtte. Det er nå og frem til våren handlingsrommet kan utnyttes, før Russland får en mulig effekt av mobiliseringen, har førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets høyskole sagt til TV 2.