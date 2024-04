Mener kvinne i Arendal ble drept – hever beredskapen

Oppdateres.

– Politiets etterforskning og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen er drept, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.

Det var tirsdag at en kvinne døde ved et Boots-apotek i Arendal. Politiet mener hun ble drept utenfor apoteket.

Kvinnen var ansatt på apoteket, opplyser politiet.

ETTERFORSKER: Politiet satte inn store ressurser da en kvinne døde ved Løveapoteket i Arendal sentru. Her jobber lokale krimteknikkere på stedet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Ingen personer er foreløpig mistenkt eller siktet i saken. Gjerningspersonen er fortsatt ukjent for politiet. Basert på foreløpig informasjon kan det ikke utelukkes at avdøde er et tilfeldig offer. Politiet jobber med full styrke for å avklare dette, sier Bruvoll.

Hevet beredskap

Stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt sier at politidistriktet nå har hevet beredskapen.

De vet ikke hvem gjerningspersonen er, eller hvilket motiv gjerningspersonen har hatt.

– Derfor har vi også begrenset grunnlag for å vurdere faren for publikum. Agder politidistrikt har valgt å heve beredskapen for å sikre en raskere responsevne i Agder politidistrikt, sier Arnesen i en pressemelding.



SPERRET AV: Politiet sperret av området etter at en kvinne ble drept tirsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Dette innebærer at politiet er til stedet med mer sivilt og uniformert personell i Agder og i Arendal.



– Vi ber befolkningen om å følge med og ha lav terskel for å ta kontakt med politiet. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon. Saken har naturligvis høyeste prioritet for politiet og etterforskes med alle tilgjengelige ressurser, sier han videre.

Politiet har varslet at de vil holde en pressekonferanse om saken klokken 16 onsdag.

Gransker overvåking

Bruvoll sier onsdag at det er innhentet videoovervåking i saken.

– Det er foretatt flere vitneavhør, og politiet har innhentet videomateriale som nå gjennomgås, samtidig som politiet går gjennom de tekniske undersøkelsene som ble gjort på åstedet.

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere spørsmål om eventuelle funn eller beslag i saken, sier Bruvoll.

Administrerende direktør i Boots, Kathrine Mehlin, sier de har et eget kriseteam i Arendal.

– Dette er en fryktelig tragedie, og en svært tung dag for oss i Boots Apotek.

– VI har mistet en veldig nær kollega og god ansatt. Vårt fokus nå er å ta vare på de pårørende, ansatte og berørte.

Apotekkjeden sitt hovedkontor fikk beskjed om hendelsen tirsdag klokken 10.29.