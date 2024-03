Mener avgjørelsen blir viktig: – Vil være vanskelig for andre rikinger

Avgjørelsen i saken mot Petter Stordalen vil skape presedens i lignende saker. Det kan sette en strek for andre forsøk på å gjøre det staten mener er forsøk på å unndra skatt.

Dag to av rettssaken der hotellmilliardær Petter Anker Stordalen har saksøkt skatteetaten er nå i gang i Oslo tingrett.



Advokat Sture Nilsson ved Regjeringsadvokaten mener dommen i saken mot Stordalen vil bli viktig i hvordan lignende saker blir behandlet senere.

– De som eventuelt ønsker å prøve seg på noe tilsvarende, og en dom vil sette en strek for det. Det vil være vanskelig for andre rikinger å gjøre et sånt grep, sier Nilsson til TV 2.

Regjeringsadvokat Nilsson startet sitt innledningsforedrag med å henvise til Kapitals liste over Norges rikeste. På 10.plass står Stordalen oppført med en formue på 25 milliarder kroner.

– Hovedinntekten til Petter Stordalen er utbytte fra selskaper, sa Nilsson i retten.



Petter Stordalen skal svare fra spørsmål på slutten av dagen i retten tirsdag, og må selv svare for de 200 millionene staten mener han skylder fellesskapet.

Bestrider kravet

Bakgrunnen for striden startet i 2013, da Petter Stordalen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields i 2013.

Siden da og frem til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

Selv bestrider Stordalen kravet.

– Slik staten ser det, er formålet med kjøpet av aksjene hovedsakelig å spare skatt. Da strider det mot reglenes formål at han da kan ta ut utbytte uten å betale skatt senere, sier Nilsson tirsdag.

PÅ PLASS: Hotellmilliardær Petter Stordalen i Oslo tingrett der staten mener han har unndratt flere hundre millioner i skatt. Foto: Heiko Junge / NTB

Da han ankom retten for første dag av behandling av saken mandag, ville ikke Stordalen kommentere saken. I stedet lot han sin advokat forklare:

– Her har Petter påberopet seg en skatteregel som har ligget i nær 70 år. Så ønsker staten å skjære gjennom dette. Det er stridens kjerne, mente hans advokat Kaare Andreas Shetelig.

– Hva har vært Stordalens motiv?

– Han har hatt et forretningsmotiv. Skatteetaten har et annet syn på motivet enn det Petter Stordalen har, sier advokat Shetelig.

– Motivet er avgjørende

Regjeringsadvokat Sture Nilsson mener derimot at Petter Stordalens motiv for å kjøpe selskapet var motivert av gunstige skatteposisjoner. Stordalen på sin side mener kjøpet var forretningsmessig motivert.

– Det avgjørende i denne saken er motivet for oppkjøpet, sier han.

Østerman Thengs gjorde det klart for retten at dersom Skatteetaten ikke gjorde en gjennomskjæring av skatteregelen, ville Petter Stordalen i praksis kunne føre skattefritt utbytte i resten av sitt liv.

Hva retten kommer fram til er det avgjørende motivet vil bli avgjørende for om utbyttet er skattefritt eller ikke.

Saken er allerede behandlet i Skatteklagenemnda i 2022, der skatteetaten vurderte dette til å ikke skulle være skattefrie uttak.

De krevde derfor at Stordalen tilbakebetalte over 200 millioner kroner. Det er satt av en uke til å behandle saken i retten.