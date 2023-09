Meldinger om skudd i Oslo

Politiet i Oslo sier de har flere ressurser på stedet på Søndre Nordstrand etter melding om to avfyrte skudd.

– Spor på stedet tilsier at det er skutt mot en bil og mot en leilighet. En mørk stasjonsvogn skal ha kjørt fra stedet. Politiet har foreløpig ingen informasjon om bakgrunn for hendelsen, skriver politiet tirsdag kveld.

Politiet opplyser at ingen personer er kommet til skade, og vurderer at hendelsen ikke medfører noen fare for utenforstående.

Politiet ønsker ikke å dele nærmere informasjon om hvor på Søndre Nordstrand hendelsen har skjedd.

Tips eller bilder fra stedet? Kontakt TV 2 her.