Melding om mulig skudd på utested i Oslo

RYKKET UT: Politiet rykket ut til et utested i Oslo sentrum etter melding om mulig avfyrt skudd. Foto: Adnan Ayanle/PSP

Politiet rykket natt til onsdag ut til et utested i Oslo sentrum etter å ha fått melding om mulig avfyrt skudd inne på utestedet.

Ingen personer er skadet i hendelsen.

Stormet ut

Politiet opplyser at de ble varslet om hendelsen klokken 01.21 fra en person på stedet.

– Vi er der innen knapt et minutt med flere enheter og blir møtt av folk som stormer ut fra utestedet, forteller operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen forteller at det ble forklart at det ble løsnet skudd inne på utestedet.

Til nyhetsbyrået NTB sier Sannes at det er tegn på stedet som tyder på at et slags prosjektil har løsnet.

– Det er funnet skader i inventar, sier Sannes til TV 2.

Søker etter gjerningspersoner

Natt til onsdag pågår det et søk etter gjerningspersoner.

Politiet har ennå ikke kontroll på noen gjerningspersoner og ønsker ikke å gå ut med flere detaljer av hensyn til etterforskningen.

Politiet jobber i tillegg med kriminaltekniske undersøker og avhør av vitner.