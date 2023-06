Melding om knivstikking i Oslo: – Alvorlig skadet

Nødetatene i Oslo rykket lørdag ettermiddag ut til Furuset med mange patruljer etter melding om at en person skal ha blitt knivstukket.

– Vi fikk melding klokken 13.51, via AMK, om at en person var knivstukket. Vi har funnet en ung mann alvorlig skadd. Vi har lokalisert et åsted, og det har skjedd ute, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Innsatsleder på stedet Steinar Bjerke opplyser at den fornærmede var bevisst, og at han fikk behandling på stedet før han senere ble fraktet til Ullevål sykehus.

– Hans tilstand er uavklart, sier Bjerke.

ETTERFORSKER BREDT: Politiet etterforsker bredt og med store ressurser etter knivstikkingen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Pårørende er per nå ikke varslet.

– Vi har funnet to vitner som vi vil avhøre, sier innsatslederen.

Den store politiaksjonen befinner seg ved en ungdomsskole i området. Politiet har bevæpnet seg i forbindelse med aksjonen.

– Vi har ikke noen konkrete mistenkte akkurat nå. Vi vet heller ikke om det er en eller flere gjerningspersoner, sier Stokkli.

UNDERSØKELSER: Politiet gjør undersøkelser på Furuset etter at en ung gutt ble funnet alvorlig skadd. Foto: Martin Leigland / TV 2

Innsatsleder sier at de søker med hund etter gjenstander, kniv og andre ting gjerningspersoner kan ha kastet fra seg.

– Vi prioriterer å få avhørt fornærmede, og en person han var sammen med da det skjedde. Så får vi se hva de gir oss av opplysninger som vi kan gå videre med, sier Bjerke.

Har du tips eller bilder? Send til tips@tv2.no