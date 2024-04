Meklingen fortsetter på overtid

Den tvungne meklingen i frontfaget har nådd meklingsfristen. Men meklingen fortsetter på utover natten.

Det bekrefter riksmekler Mats Ruland til TV 2 like etter midnatt.

Hvis ikke partene blir enige kan nesten 30.000 bli tatt ut i streik.

TRAVEL KVELD: Riksmekler Mats Ruland er klar for en travel og lang natt. Foto: Goran Jorganovich/TV 2.

– Framgang

Ruland sa tidligere at det er framgang i forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet.

– Det har vært framgang de siste timene, og gjennom dagen, sa Ruland ved 21-tiden.



Men fortsatt er flere spørsmål som ikke er løst.

– Vi har ganske mange temaer igjen som må løses, sier Ruland.

Har meklet i flere dager

Den tvungne meklingen har pågått siden onsdag formiddag etter en erkjennelse hos begge parter om at de ikke kom til å bli enige uten riksmeklerens hjelp.

Det er svært vanlig at det mekles i timevis på overtid før offentligheten får presentert et utfall.

Det kan godt drøye til langt utpå søndag før vi vet hvorvidt oppgjøret ender med brudd og dermed streik.

MEKLING: Partene møtte pressen da den tvugne meklingen startet onsdag. Foto: Javad Parsa/NTB.

Kan ta ut 29.000 i streik

Lørdag kom Fellesforbundet med en ny trussel.

De dobler streikeuttaket og truer med å ta ut 29.000 arbeidere i streik hvis ikke forhandlingene vinner fram.

Fra før hadde de varslet 14.000 streikende.

– Det er ikke uvanlig at man får en opptrapping med et uttak underveis i en mekling. Det gir en dynamikk inn i meklingen, sier riksmekler Mats Ruland.

Ruland erkjenner at situasjonen i årets oppgjør er krevende siden det har gått flere år uten reallønnsøkning og vi er inne i en dyrtid som mange kjenner på lommeboken.

STREIKEVILLIG: Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum truer med å ta ut nesten 30.000 medlemmer i streik søndag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Krever økt kjøpekraft

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at det både forhandles om lønn og andre rettigheter.

Lønnsoppgjøret i industrien – også kjent som frontfaget – setter rammene for hva alle norske arbeidstakere skal få i lønnstillegg i år.

Parat og Fellesforbundet er de to eneste som deltar i frontfagsforhandlingene med Norsk Industri på arbeidsgiversiden.

Fellesforbundet krever blant annet økt kjøpekraft og en bred etter- og videreutdanningsreform.

Det er fortsatt ukjent for offentligheten hvor mye Fellesforbundet krever i lønnstillegg i år. Det som er formidlet, er at lønnsoppgjøret må sørge for at alle får økt kjøpekraft.



Det kan bety et oppgjør på rundt 5 prosent. Norges Bank la for dagen forventninger om 4,9 prosent i sin siste prognose, men da med et anslag for prisveksten på 3,8 prosent. Det skulle i så fall tilsi en reallønnsvekst på 1,1 prosent.

Fellesforbundet har tidligere varslet at 14.301 arbeidstakere i flere store virksomheter, spesielt innen offshore og energi, kan bli tatt ut i streik mandag.



Ytterligere 15.000 kan bli tatt ut kommende torsdag, i det andre uttaket.